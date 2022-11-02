Видео с "бунтом" на плацу - какие в России проблемы с выплатами мобилизованным?

23 минуты назад

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Автор фото, Yevgeny Yepanchintsev/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Большой резонанс в российских соцсетях вызвало видео, на котором, как утверждается, мобилизованные выражают недовольство по поводу отсутствия обещанных им выплат. Источником видео стал оппозиционный телеграм-канал "Сердитая Чувашия", об этом также сообщают издание "7х7" и проект Gulagu.net. На видео мобилизованные из Чувашии на полигоне в Ульяновской области, говорится в сообщениях. Би-би-си не может достоверно подтвердить подлинность видео, но то, что проблемы существуют, не отрицают и власти.

Как сообщил телеграм-канал "Сердитая Чувашия", более 100 мобилизованных отказались ехать в Украину и устроили в учебном центре акцию неповиновения, требуя выплаты обещаных им 195 тысяч рублей.

"Уважаемые граждане РФ, обращаются к вам мобилизованные военнослужащие Чувашской Республики! Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тыс. руб., которые нам обещал наш президент Владимир Владимирович Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки", - говорится в видеообращении.

По словам одного из военных, мобилизованным сообщили, что, пока их не зачислили в часть, выплаты им составят 25 тысяч рублей, при этом в военные билеты мужчинам не ставят никаких отметок.

Кроме того, мобилизованные недовольны плохим обеспечением и тем, что для получения экипировки им приходится записывать видеообращения с просьбами о помощи.

На одном из видео, опубликованном телеграм-каналом "Сердитая Чувашия", военные скандируют: "Один за всех и все за одного".

Накануне вечером канал сообщил, что, по данным его источников, в учебный центр в Ульяновске начали стягиваться ОМОН и Росгвардия. В среду утром канал сообщил, что бунт среди мобилизованных подавлен.

За последний месяц в сети появились десятки видео, на которых мобилизованные из разных регионов жалуются на плохие условия содержания, проблемы с обмундированием и отсутствие выплат.

19 октября на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что ежемесячное пособие каждого мобилизационного составит 195 тысяч рублей. "Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава", - отмечал он.