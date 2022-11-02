В Уфе студентов арестовали по обвинению в подготовке терактов. Дмитрий Медведев высказался за расстрел "диверсантов"

39 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Советский районный суд Уфы арестовал четырех студентов по делу о теракте в составе организованной группы, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии. По версии следствия, они "пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, выступая против проведения спецоперации на Украине и рассчитывая дестабилизировать работу органов власти в Башкирии".

"Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении четверых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы судов Башкирии, которое цитирует Интерфакс.

Агентство уточнило, что троим 18-летним и одному 17-летнему фигурантам инкриминируют покушение на террористический акт, а также совершение террористических актов группой лиц. Наказание по этим статьям уголовного кодекса предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как пишут российские СМИ, фигурантами дела являются 18-летние Фаррухжон Зокиров, Мустафа Шахбазов, Эмин Садыгов и 17-летний брат последнего.

Мустафа Шахбазов, как указано на его странице "ВКонтакте", учится в Уфимском юридическом институте МВД РФ, увлекается боевыми искусствами и рэпом, пишет "Коммерсант". Эмин Садыгов, в свою очередь, учится в Уфимском авиационном техникуме, а его младший брат - в воздушно-десантном кадетском корпусе имени Мусы Гареева.

По информации пресс-службы суда, обвиняемые как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, "выступая против проведения спецоперации на Украине и рассчитывая дестабилизировать работу органов власти в Башкирии", отмечает газета.

На перегоне Черниковка - Шакша Демской дистанции электроснабжения они якобы подожгли пост секционирования, а на перегоне Дема - Блокпост - пункт управления разъединения контактной сети и четыре релейных шкафа, сообщает "РБК-Уфа" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Двое из четырех студентов были задержаны 27 октября сотрудниками УФСБ по Башкирии при попытке поджечь пост секционирования "Правая Белая" главного хода Куйбышевской железной дороги.

"Мораторий на смертную казнь может быть преодолён"

В день вынесения решения райсуда Уфы зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале пост о "диверсантах" и возможности применения к таким людям смертной казни.

"На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты", - написал Медведев. По его словам, "молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе".

"Мол, из-за того что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ - теракты и диверсии", - заключил бывший президент России. При этом он отметил, что "наши граждане", которые поджигают военкоматы, находятся "в этом же ряду".

"Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное", - заметил Дмитрий Медведев. С такими "отморозками" - "иностранными и своими" - он предложил "не цацкаться" и отказаться от моратория на смертную казнь.

"В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России", - полагает зампред Совбеза.

О возвращении смертной казни Медведев говорит не впервые.

Комитет министров Совета Европы 25 февраля по инициативе Украины и Польши приостановил право представительства России в Совете Европы. Такое решение было принято впервые в истории организации. Оно вступило в силу немедленно из-за нападения России на Украину.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Медведев назвал это "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов" - "типа смертной казни для опаснейших преступников".

Через два дня после того заявления Медведева сенатор Андрей Клишас объяснял, что возвращение смертной казни невозможно без решения Конституционного суда России. "Решение о выходе из Совета Европы никак не влияет на тему возвращения смертной казни в нашей стране. Этот мораторий носит бессрочный характер, и он не связан с нашим пребыванием в Совете Европы", - говорил он ТАСС.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин этим летом говорил, что для отмены моратория на казнь понадобится принятие новой конституции. При этом, по его мнению, отказ от моратория "стал бы очень плохим сигналом обществу".