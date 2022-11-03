Телеведущий Андрей Караулов сообщил, что в его доме идет обыск по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова

12 минут назад

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Автор фото, Терещенко Михаил/TACC

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов сообщил, что в его доме проводится обыск по делу о клевете. Он утверждает, что следственные действия проходят по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

"Люди, вооруженные автоматами, попытались "болгаркой" вырезать ворота", - написал Караулов в своем телеграм-канале. По его словам, все телефоны в доме, "даже у тещи, не отвечают".

Журналист утверждает, что обыск проходит "по заявлению Сергея Чемезова, статья "Клевета". "Ростех" это сообщение пока не комментировал.

"Пьеса называется: "Ксения Собчак, акт второй". Не получилось с Собчак - заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье "Клевета" - не понимаю", - написал Караулов.

В конце октября журналистка Ксения Собчак уехала из России в Литву после того как в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова возбудили уголовное дело о вымогательстве.

Как пишет издание The Bell, накануне Караулов предположил в эфире, что роль Чемезова в "уголовных делах против журналистов - провокация против самого главы "Ростеха".

Из материалов дела, оглашенных в суде, выяснилось, что Суханова обвиняют в вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей.

По версии следствия, эти деньги он требовал за так называемый "блок на негатив" (гарантию неупоминания каналом той или иной персоны либо компании) в своем телеграм-канале "Тушите свет". Как сообщали СМИ, вместе с Сухановым был задержан бывший главред "Татлера" Ариан Романовский (Кузьмин).

Каков процессуальный статус самой Собчак - достоверно неизвестно.

Кто такой Андрей Караулов

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Андрей Караулов - журналист и телеведущий, получивший наибольшую популярность как ведущий программы "Момент истины", которая выходила с 1992 по 2016 годы на нескольких российских каналах.

Программа неоднократно подвергалась критике за недоказанность звучащих там выводов.

Например, в 2013 году выпуск программы "Момент истины" от 26 августа Андрей Караулов анонсировал как сенсационный и очень страшный. Программа была посвящена двум темам: деятельности возглавляемого Ройзманом фонда "Город без наркотиков" и предполагаемой заинтересованности преступных группировок в победе Ройзмана на выборах мэра Екатеринбурга.

Второй вывод строился на мнении начальника отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Свердловской области Константина Строганова, который напомнил о криминальном прошлом Евгения Ройзмана (тот в начале 1980-х годов был дважды судим за кражи) и назвал его "боевиком Уралмашевской преступной группировки".

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После этого Андрей Караулов, не приводя никаких документальных свидетельств, высказал теорию, что этнические преступные группировки (в частности племянник покойного "вора в законе" Деда Хасана Тимур Мирзоев) в связке с выходцами из ОПГ "Уралмаш" заинтересованы в победе Ройзмана на выборах и даже рассчитывают благодаря этому занять в администрации города руководящие посты.

В 2019 году Караулов рассказывал, что на петербургском саммите "Евразийские технологии-2019" китайский министр Джиан Минг отказался подавать руку Анатолию Чубайсу, сославшись на то, что "в Китае многие знают современную историю России и делают из нее соответствующие выводы". В этом же посте журналист заявил, что якобы дарил министру свою книгу, в которой много писал о Чубайсе.