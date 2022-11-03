“Это год крови”: новый всплеск столкновений протестующих и полиции в Иране

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

В четверг полиция Ирана блокировала вход на кладбище в Карадже, куда стекались тысячи демонстрантов, чтобы отметить 40-й день траура по Хадисе Наджафи, застреленной во время акции протеста под Тегераном. Силовики пытались помешать толпам людей пройти к ее могиле. Это привело к новой волне жестких столкновений между протестующими и полицией.

В ответ на действия полиции демонстранты перекрыли шоссе в Карадже, поджигали автомобили и выкрикивали антиправительственные лозунги. Один из них: "Этот год — год крови, год, когда Сейед Али [Хаменеи] будет свергнут!"

На прошлой неделе иранские полицейские открыли огонь по большой толпе протестующих, собравшихся с такими же лозунгами на 40-й день траура по Махсе Амини, чья гибель спровоцировала массовые протесты в Иране, а также по Нике Шакарами, погибшей во время столкновений.

Все три погибшие девушки стали символами иранского протеста.

Сорок самых авторитетных юристов-правозащитников Ирана выпустили совместное заявление, где публично раскритиковали духовенство страны и заявили, что правители падут, поскольку протестующим больше не страшны жестокие репрессии.

"Правительство до сих пор пребывает в иллюзиях и верит, что может подавлять, арестовывать и убивать, чтобы заставить людей замолчать. Но волна людей в итоге сметет правительство, потому что бог на стороне людей. Голос народа есть голос Божий", - говориться в заявлении правозащитников, которые они передали агентству Рейтерс.

От платков к смене режима

22-летнюю Махсу Амини в середине сентября арестовала полиция нравов за "слишком свободно" надетый хиджаб. Из участка девушка попала прямиком в больницу с серьезной травмой головы в состоянии комы и вскоре скончалась.

Власти тогда заявили, что у нее "внезапно случился сердечный приступ", однако семья уверена, что ее избивали, а очевидцы ее ареста рассказали, что бить ее начали уже в автозаке.

Автор фото, Nika Shakarami Подпись к фото, Шестнадцатилетнюю Нику Шакарами нашли мертвой после ареста из-за участия в протестах в Иране

Смерть Махсы спровоцировала невиданные прежде протесты по всей стране, женщины сжигали на площадях свои платки и хиджабы, скандируя "Женщина, жизнь, свобода!"

Шестнадцатилетняя Ника Шакарами была арестована во время протеста в Тегеране. Вскоре ее родственники узнали, что девушка мертва и что полиция тайно вывезла ее тело и захоронила в 40 километрах от Тегерана.

22-летняя Хадис Наджафи, блогер и тиктокер, 21 сентября вышла на демонстрацию в Караджи и записала по дороге видео для друзей, где сказала: "Надеюсь, через несколько лет, когда я оглянусь назад, я буду счастлива, что все изменилось к лучшему".

Через час ее убили. Позже чиновники потребовали от ее отца заявить, что девушка умерла от сердечного приступа.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как иранская песня протеста стала такой популярной?

За несколько недель протесты переросли в одно из самых серьезных и массовых восстаний со времен Исламской революции 1979 года. Демонстранты требуют свержения и даже смерти аятоллы Хаменеи и смены режима.

Аресты и признания

Силы безопасности жестоко подавляют протесты, стреляя по демонстрантам. По данным правозащитной организации Iran Human Rights, базирующейся в Норвегии, в ходе столкновений на этот момент убиты 277 человек, из которых 24 - женщины, и 40 - дети и подростки младше 18 лет.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Власти Ирана отрицают свою причастность к убийству протестующих, вместо этого обвиняя неких засланных иностранных "террористов". Государственная газета Ирана сообщила в понедельник, что за время столкновений погибли 35 сотрудников службы безопасности.

Сотни человек арестованы - силы безопасности массово задерживают на протестах всех, от юристов и врачей, до реппэров.

Одного из них, известного в Иране рэппера Тумаджа Салехи, ранее поддержавшего демонстрации, на днях показали по государственному телевидению - на видео мужчина с завязанными глазами, называющий себя Салехи, признает, что совершил ошибку.

Иранские правозащитники уверены, что это признание у него выбили. Такие "признания" стали регулярной практикой властей - группа по защите свободы слова "Статья 19" осудила практику публикаций, полученных под явным принуждением, в государственных СМИ Ирана.

Накануне в среду вице-президент США Камала Харрис приветствовала "смелость" протестов с женским лицом и заявила, что США будет добиваться исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин.