Словарь Collins выбрал главное слово 2022 года. Оно о том, что происходит вокруг нас

час назад

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Один из старейших словарей английского языка Collins признал permacrisis ("пермакризис") словом 2022 года.

Это существительное определяется как "длительный период нестабильности и отсутствия безопасности", иными словами - перманентный кризис, что, по мнению составителей издания, является точным описанием последних нескольких лет и текущего года в особенности.

При составлении списка Collins просеивает свою онлайн-базу из 18 млрд слов (включая повторы) по СМИ, соцсетям и любым возможным публикациям.

Из слов, оборотов и словосочетаний в первой десятке шесть - новые, которых ещё не было в печатном издании словаря.

Первая десятка слов 2022 года

Permacrisis - "пермакризис". Пандемия коронавируса, вторжение России в Украину, климатические катастрофы, экономические проблемы, политическая нестабильность в мире - всё это включает в себя понятие "пермакризис".

Kyiv (Киев) - попал в топ-10, так как украинская столица стала символом сопротивления российской агрессии.

Quiet quitting - "тихий уход" - практика выполнения только своих основных обязанностей на работе, и точка; отказ от карьеризма и написания имейлов в нерабочее время.

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Carolean - "каролинский" - только что начавшийся период правления нового британского монарха Карла III, следующий за "елизаветинским". Слово происходит от Carolus (Karolus) - имени Чарльз на латыни. К Северной или Южной Каролине отношения не имеет, хотя эти американские штаты были названы в честь короля Чарльза Первого.

Vibe shift - "смена вайба" - заметное изменение настроения группы людей в отдельном пространстве или культурной парадигмы в целом.

Lawfare - "юрвойна" - использование лазеек судопроизводства для запугивания или создания помех противной стороне конфликта в суде.

Warm bank - "тёплое место" - общественное помещение (например, библиотека), где в зимние месяцы греются люди, которым нечем покрывать резко возросшие счета за отопление.

Splooting - "распластанность" - поза животных, разваливающихся на прохладной поверхности с вытянутыми лапами, чтобы поймать хоть какую-то усладу в аномальную жару.

Sportswashing - "спортмывание" - то, чем занимаются ассоциации и страны, использующие спорт для улучшения своей репутации или отвлечения внимания от репрессивной политики (например, Катар с ЧМ по футболу в ноябре).

Partygate - "патигейт" - скандал с вечеринкой на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений, потрясший Консервативную парию и стоивший премьерского кресла Борису Джонсону.

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