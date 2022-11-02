Перепись населения: каждый шестой житель Англии и Уэльса родился не в Великобритании

28 минут назад

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Автор фото, Getty Images

За 10 лет население Англии и Уэльса увеличилось примерно на 3,5 млн человек, причем 2,5 млн из новоприбывших родились за рубежом. Это показали результаты переписи населения 2021 года, опубликованные в среду. Каждый шестой житель Англии и Уэльса, по данным на 2021 год, родился за пределами Великобритании.

Большая часть из жителей Англии и Уэльса, родившихся за пределами этих стран, указали в графе "место рождения" Индию - таких было 920 тыс. человек.

За Индией в этом списке следуют Польша и Пакистан.

На четвертое место вышла Румыния: за 10 лет между двумя последними переписями населения число жителей Англии и Уэльса, родившихся в Румынии, резко подскочило (на 576%) и составило 539 тыс. человек.

Румыния и Болгария вступили в Евросоюз в 2007 году, но Болгарии в первой десятке стран, где родились жители Англии и Уэльса по данным на 2021 год, не оказалось. В 2011 году Британия была частью ЕС, но в 2020-м официально из него вышла после референдума о брексите 2016 года.

Из других европейских стран в первой десятке - Ирландия и Италия (5 и 6 места), а также Германия (9 место). На остальных позициях в первой десятке - Бангладеш, Нигерия и Южная Африка.

Но эти цифры, как отмечает корреспондент Би-би-си Марк Истон, описывают лишь два момента в истории, 2011 и 2021 годы, и не раскрывают всю картину изменений в составе населения, происходивших в промежутке между ними.

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Например, данные из других источников указывают на то, что после решения британцев выйти из Евросоюза число рожденных в Европе среди жителей страны стало падать.

Перепись населения 2021 года, однако, указывает, что за 10 лет число жителей Англии и Уэльса, рожденных в Евросоюзе, увеличилось на 1,1 млн человек.

Естественный прирост и прирост за счет миграции

Последняя перепись населения в Англии и Уэльсе проводилась 21 марта 2021 года. В тот день общее население Англии и Уэльса достигло 59,6 млн человек - это примерно на 3,5 млн больше, чем в марте 2011 года, когда была зарегистрирована цифра в 56 075 912 человек.

Естественный прирост, то есть разница между рожденными и умершими, составил 42,5% от 3,5 миллионов человек, тогда как основным двигателем увеличения населения стал миграционный прирост - на него пришлись остальные 57,5%.