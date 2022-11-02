В Эфиопии достигнуто мирное соглашение, которое может положить конец гражданской войне

17 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Правительство Эфиопии и повстанцы из северного региона Тыграй достигли соглашения о прекращении огня

Жестокая гражданская война в Эфиопии, продолжавшаяся два года, возможно, приблизилась завершению. В среду враждующие стороны достигли соглашения о прекращении боевых действий.

Африканский союз, возглавлявший переговоры, назвал мирное соглашение "зарей нового дня".

Война в Эфиопии между федеральным правительством и Народно-освободительным фронтом Тыграя (НОФТ) шла с осени 2020 года.

Она привела к глубокому гуманитарному кризису на севере Эфиопии. По данным ООН, почти 90% жителей региона Тыграй нуждаются в гуманитарной помощи, а треть местных детей страдают от недоедания.

Тыграй - один из 11 регионов Эфиопии, граничащий на севере с Эритреей и на юге с Суданом.

Боевые действия начались после того, как президенту-реформатору Абию Ахмеду бросили вызов элиты из Тыграя - представители прежнего режима, правившего страной 27 лет.

Сторонник демократического развития в стране Абий пришел к власти в 2018 году и годом позже получил Нобелевскую премию мира за окончание многолетнего конфликта с соседней Эритреей.

Но когда повстанцы из Народно-освободительного фронта Тыграя отказались ему подчиняться и напали на военную базу, президент ответил силой. Абий надеялся на быстрое подавление мятежа, но начавшиеся военные действия продлились два года.

План разоружения

В результате гражданской войны погибли тысячи мирных жителей, а миллионы человек стали беженцами. Правозащитники обвиняют обе стороны в военных преступлениях, в том числе использовании сексуального насилия как орудия войны.

В рамках нынешнего мирного соглашения стороны согласовали план разоружения и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Гражданская война привела к катастрофическим гуманитарным последствиям в северном регионе Тыграй

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что это долгожданный первый шаг, который, может принести некоторое утешение миллионам мирных жителей Эфиопии, которые серьезно пострадали во время этого конфликта.Наледи Пандор, министр иностранных дел Южной Африки, где проходили переговоры, также выразила надежду на долгосрочный мир. "В войне не бывает победителей", - сказала она.

"Это возможность начать новый курс, - сказала представительница ООН в Африке Ханна Серваа Теттех. - Молодые мужчины и женщины, которых мобилизовали, чтобы сражаться в этой войне, теперь могут вернуться домой к своим семьям".