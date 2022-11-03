Дело "Шанинки": суд отпустил из-под ареста Ракову, Зуева и других фигурантов

32 минуты назад

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Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Мосгорсуд освободил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, обвиняемую в хищении бюджетных средств. Ранее она признала вину и заявила, что готова возместить ущерб. Новая мера пресечения - запрет определенных действий. Вместе с ней из-под ареста отпущены ректор "Шанинки" Сергей Зуев и другие фигуранты дела.

Следствие попросило отпустить Ракову из СИЗО накануне. Как сообщили в МВД, фигуранты дела Раковой признали вину и возместили ущерб в размере 65 млн рублей. "Их показания позволили изобличить соучастников", - заявили в полиции.

Ракова провела под стражей больше года. По делу о хищении вместе с ней проходят пять человек, в том числе ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.

По ходатайству следствия в четверг Мосгорсуд смягчил меру пресечения всем обвиняемым по этому делу, включая Зуева. Всем им, как и Раковой, в качестве новой меры пресечения избран запрет определенных действий и установлен ряд ограничений, в том числе на передвижение (в частности, запрещено пользоваться интернетом и покидать место проживания, за исключением перерыва на прогулку).

Уголовное дело на Зуева, которого в октябре 2021 года отправили в СИЗО прямо из больницы, где он находился c гипертоническим кризом, в академической среде с самого начала воспринималось, как давление властей и на "Шанинку", и на другие ведущие университеты России.

Вину признали, говорит следствие

По версии следствия, в 2019 году Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств возглавляемому ей Фонду новых форм развития образования, который заказал работы у "Шанинки". Следствие утверждает, что работы были оплачены, но не были выполнены.

Кроме того, утверждает следствие, в 2018 году Ракова и Зуев фиктивно трудоустроили 12 сотрудников фонда в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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30 июня этого года в рамках дела Раковой обвинения в хищении денежных средств в составе организованной группы предъявили ректору РАНХиГС Владимиру Мау, однако в октябре стало известно, что его уголовное преследование прекращено. "Уголовное дело действительно закрыто в связи с непричастностью моего подзащитного к совершению инкриминируемого преступления", - говорил тогда адвокат Мау Алексей Дудник.

Задержание Мау источники Би-би-си в академической среде также связывали с давлением властей на систему высшего образования в стране, хотя сам Мау всегда был предельно осторожен в публичных высказываниях и лоялен власти.

В начале августа сообщалось, что вину по делу признал Зуев, после чего суд перевел его из СИЗО под домашний арест. (После задержания в октябре 2021 года Зуеву назначили именно домашний арест, однако через месяц суд ужесточил ему меру пресечения. Незадолго до этого у него была операция на сердце.)

Ракова также признала вину в августе этого года и заявила, что готова возместить ущерб, однако тогда суд продлил ей заключение в СИЗО.

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