Фото: Дели накрыл токсичный смог, в 40 раз превышающий нормы

49 минут назад

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Автор фото, EPA

Индийскую столицу Дели накрыл густой ядовитый смог, вдыхать который опасно для жизни. Загрязнение воздуха достигло уровня, в 40 раз превышающего безопасный по оценке Всемирной организации здравоохранения. В последние годы токсичный осенний смог стал в Дели кошмарной закономерностью.

Главная причина ухудшения смога в ноябре - сжигание остатков колосьев после урожая в соседних регионах. Фермеры на севере Индии делают это каждый год, чтобы подготовить землю для новых посевов.

Власти также связывают усиление концентрации опасных частиц в воздухе с фестивалем огня Дивали, во время которого люди запускают фейерверки, несмотря на запрет во многих штатах. В этом году фестиваль пришелся на конец октября.

Автор фото, Reuters

В четверг утром уровень PM2,5 - содержания в воздухе крошечных частиц, способных проникать в кровь , - в Дели достиг 588 микрограмм на кубический метр. Это в 40 раз больше, чем Всемирная организация здравоохранения называет безопасным.

По рекомендациям ВОЗ, обновленным в 2021 году, дневной уровень концентрации частиц PM2,5 не должен превышать15 микрограмм на кубический метр.

Автор фото, EPA

Власти города объявили, что заплатят компенсацию работникам строек, чтобы те не выходили на работу. Многие надеются, что, как и в прошлом году, также будут закрыты школы и университеты.

"Ученикам приходится идти в школу, когда смог на самом пике. Они там занимаются спортом на открытом воздухе, когда дышать нечем. Правительство Дели не сообщает, в скольких школах есть дымовые извещатели. Поэтому мы отправляем ему просьбу закрыть школы, если оно не может гарантировать там чистоту воздуха", - сказал Би-би-си представитель национальной организации по защите прав детей Индии Приянк Каноонго.

Самый грязный воздух в мире

Из-за автомобильных и промышленных выбросов, пыли и погодных условий Дели считается самой загрязненной столицей мира. Но в ноябре воздух в мегаполисе становится особенно токсичным, так как фермеры в соседних штатах сжигают остатки стеблей злаков после уборки урожая.

Автор фото, EPA

Каждый год с приближением зимы для жителей Дели небо становится серым, у людей закладывает нос и начинается резь в глазах. Больницы заполняются пациентами легочными проблемами и жалобами на кашель и одышку. Даже просто дышать в Дели становится опасно.

По данным исследования, опубликованного в научном журнале Lancet, в 2019 году загрязнение воздуха стало причиной ранней смерти 1,6 млн индийцев. Более 17 тысяч из них были жителями Дели.

Автор фото, EPA

В прошлом году загрязнение воздуха в Дели достигло настолько высокого уровня, что Верховный суд страны предписал властям города и соседних штатов, а также федеральному правительству принять неотложные чрезвычайные меры для защиты населения.