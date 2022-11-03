Канадская телекомпания CBC уходит из Китая. Иностранным журналистам там все труднее

48 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бюро Канадского национального вещателя проработало в Китае 40 лет

Канадская медиакорпорация CBC решила закрыть свое представительство в Китае после 40 лет его работы в стране. По словам главы компании, ее журналисты два года не могли дождаться рабочих виз и Пекин не отвечал на их многочисленные запросы.

Иностранные журналисты в Китае работают в обстановке все возрастающего давления со стороны властей, подчеркивала в недавнем докладе организация "Репортеры без границ". По данным Клуба иностранных корреспондентов в Китае, почти половина зарубежных СМИ сталкивались с проблемами, когда пытались получить аккредитации для работы в Китае. Среди них и "Би-би-си".

Глава CBC News Броди Фенлон в четверг опубликовал редакторскую колонку, в которой объяснил, что франкоязычная служба корпорации, Radio-Canada Info, подала заявку на визу для своего нового корреспондента в Китае Филиппа Леблана в октябре 2020 года. Но несмотря на многочисленные обращения в китайское консульство в Монреале и просьбы о личной встрече на протяжении последних двух лет, никаких известий о визе не было.

Предыдущий корреспондент CBC в Китае Саша Петричич вернулся в Канаду в начале 2020-го, когда в Китае был объявлен карантин из-за пандемии Covid-19.

"После этого, единственный раз, когда нам удалось вернуться в Китай, был во время Зимней Олимпиады 2022 года. Тогда власти держали журналистов в плотном кольце, и у них не было возможности свободно собирать информацию и освещать события за пределами олимпийского "пузыря", - написал глава CBC News.

В ответ на эту критику представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин постоянно прилагает усилия к обеспечению необходимых условий для работы журналистов как из CBC, так и из других иностранных организаций.

"CBC оставалась без постоянного корреспондента на протяжении более 10 месяцев, но с учетом пандемии китайская сторона не отзывала их лицензию. Более того, во время зимней Олимпиады в Пекине китайская сторона оказала содействие ряду репортеров из канадских СМИ, включая CBS, чтобы те смогли приехать в Китай, взять интервью и сделать репортажи", - заявил предствитель МИД Китая.

Изгнания журналистов

В последние годы Пекин последовательно ограничивает работу иностранных журналистов в своей стране и параллельно пытается увеличивать присутствие китайских пропагандистских СМИ за рубежом.

Через них власти Китая поддерживают конфронтационную риторику против США и западных демократий в вопросах торговли, прав человека, закона о национальной безопасности в Гонконге и желания влиять на Тайвань.

В 2020 году как минимум 18 корреспондентов американских СМИ были изгнаны из страны после того, как в США появились новые правила, по которым китайские государственные СМИ должны были регистрироваться как "иностранные миссии".

В марте 2021 года корреспондент Би-би-си Джон Садуорт уехал из Пекина в Тайбэй из-за давления и угроз со стороны китайских властей за его репортажи об отношении Китая к уйгурам. Китай также отозвал лицензию Би-би-си на вещание в стране.

Китай пришлось покинуть австралийским репортерам Биллу Бертлсу и Майку Смиту, которые расследовали арест австралийки китайского происхождения Ченг Лей, которую обвиняли в передаче государственных секретов за границу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти Китая усиливают контроль за тем, как происходящее в стране освещают журналисты

В январе 2022 года Клуб иностранных корреспондентов в Китае опубликовал опрос, по результатам которого 62% членов клуба хотя бы один раз сталкивались с препятствиями в своей работе со стороны полиции или других официальных лиц, 47% - со стороны неизвестных лиц.

12% журналистов сказали, что к ним применяли физическую силу, чтобы помешать им вести репортажи.

По данным "Репортеров без границ" и Клуба иностранных корреспондентов, преследования и запугивание журналистов, как местных, так и иностранных, заметно усилились, в частности, во время освещения наводнения в провинции Хэнань в начале 2021 года. А после наводнения правительство провинции Хэнань объявило тендер на установку системы наблюдения за журналистами.

После изгнания из Китая многие иностранные СМИ открыли редакции на Тайване и в других соседних азиатских государствах, придерживающихся принципа свободы прессы.

"Пекин много лет жалуется, что иностранные репортеры представляют Китай в ложном свете. Но факт в том, что власти страны полностью контролируют свою местную прессу, и им не нравится, когда журналисты из-за рубежа передают новости, которые они бы предпочли скрыть", - считает Майкл Бристоу, редактор Би-би-си по азиатско-тихоокеанскому региону.

В своем блоге о закрытии пекинского бюро глава CBC Броди Фенлон выразил сожаление о том, что его компания была вынуждена приять такое сложное решение.

"Мы надеемся, что однажды Китай снова откроется для наших журналистов", - написал он.