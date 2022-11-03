Бывший премьер Пакистана Имран Хан ранен, его автоколонну обстреляли во время марша протеста

3 ноября 2022, 11:57 GMT Обновлено 36 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Это фото Имрана Хана сделано на том же марше протеста накануне

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан получил пулевое ранение в щиколотку, когда его автоколонну обстреляли в 150 км от крупного города Лахор на северо-востоке страны. Хан возглавлял марш протеста на столицу Исламабад с требованием досрочных выборов.

Члены партии бывшего премьера сообщают, что в результате стрельбы ранено еще четыре человека.

Один из нападавших застрелен, сообщил агентству Франс пресс помощник экс-премьера Рауф Хасан. "Еще один мужчина задержан полицией", - добавил он.

По данным пакистанских СМИ, 70-летний политик доставлен в больницу, его состояние не вызывает опасений у медиков.

"Это было покушение на него, попытка политического убийства", - заявил Франс пресс Рауф Хасан.