МАГАТЭ не нашло признаков "грязной бомбы" на украинских объектах, проверенных по требованию России

55 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, В МАГАТЭ говорят, что ее инспекторам предоставили беспрепятственный доступ на все украинские объекты

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности на трех объектах в Украине, на которые Россия указывала как на места, где якобы создается "грязная бомба".

Как сказано в заявлении МАГАТЭ, инспекторы организации по приглашению Украины получили беспрепятственный доступ в Институт ядерных исследований в Киеве, на Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и на производственное объединение "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

"Агентство не нашло никаких указаний на незаявленные ядерную деятельность и материалы в этих местах", - говорится в заявлении организации.

На минувшей неделе Россия устами нескольких высокопоставленных военных и дипломатов утверждала, что Украина готовится применить на своей территории так называемую "грязную бомбу" - неядерное взрывное устройство, разбрасывающее радиоактивное вещество по определенной площади, - и затем обвинить в этом Россию.

С 23 октября министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Валерий Герасимов обзванивали своих коллег из ведущих стран мира с предупреждением об этой опасности. Президент Владимир Путин позже рассказал, что лично дал им такое поручение.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что говорят об угрозе "грязной бомбы" в Москве, Киеве и на Западе

В западных столицах - Вашингтоне, Лондоне и Париже - это предупреждение отвергли и назвали очевидно ложным и, более того, - попыткой подготовить ложный предлог для применения самой Россией маломощного, или "тактического", ядерного оружия. Киев подчеркивает, что у него ядерного оружия нет. 27 октября Путин настаивал, что России нет "ни политического, ни военного смысла" применять ядерное оружие на украинской территории.

Замаскировать настоящее ядерное оружие под взрыв "грязной бомбы" невозможно - в частности, потому, что ядерный взрыв обладает целым рядом других поражающих факторов, помимо радиационного заражения.

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Впрочем, 25 октября заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после того как Россия предала огласке имеющиеся у нее данные, в Киеве якобы "поднялась большая суета" и программу создания "грязной бомбы" начали сворачивать. Он сказал, что эта деятельность может возобновиться после отъезда инспекторов.

В заявлении МАГАТЭ упоминается, что инспекторы также взяли пробы окружающей среды на осмотренных объектах. Эти пробы еще анализируются в лабораториях МАГАТЭ методами, обладающими сверхвысокой чувствительностью, что позволит выявить следы незадекларированной ядерной деятельности в прошлом, если таковая имела место. В МАГАТЭ выражают готовность и к дальнейшим инспекциям.

В Москве пока не комментировали новое заявление МАГАТЭ. Накануне представительница МИД России Мария Захарова заявила, что доклад директора организации там ждут с нетерпением.