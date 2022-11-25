Политика Ройзмана, телеведущую Монгайт и адвоката Новикова объявили "иноагентами"

час назад

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Автор фото, TASS

Минюст России в пятницу пополнил сразу четыре реестра "иностранных агентов", и если список СМИ-"иноагентов" увеличился лишь на одну фамилию, то физлиц-"иноагентов" стало больше на шесть человек, среди них - телеведущая Анна Монгайт, адвокат Илья Новиков и политик Евгений Ройзман.

Реестр физических лиц, который власти стали наполнять только весной, пополнился графами 57-62. В него попали соратник Алексея Навального из Уфы Федор Телин, пермский политолог Виталий Ковин, которого только в октябре исключили из списка СМИ-"иноагентов", адвокат Новиков, журналистки Монгайт и Александра Гармажапова, а также политик Ройзман, который был депутатом Госдумы и мэром Екатеринбурга.

Монгайт многие годы работает ведущей телеканала "Дождь", который был признан СМИ-"иноагентом" летом прошлого года, а сейчас из-за войны работает из-за рубежа. До нее "иностранными агентами" признали гендиректора "Дождя" Наталью Синдееву, главного редактора телеканала Тихона Дзядко, телеведущую Екатерину Котрикадзе, журналистов канала Владимира Роменского и Марию Борзунову.

На Ройзмана в августе завели уголовное дело по новой статье УК РФ о "дискредитации" военных, участвующих в боевых действиях в Украине. В числе прочего ему запретили пользоваться "Твиттером", где он активно выступал против войны и критиковал власти.

Адвокат Новиков, получивший известность как игрок "Что? Где? Когда?", давно живет в Украине и еще более жестко выступает против российской власти.

Гармажапова - независимая журналистка, работает в Петербурге, после начала войны рассказывала о военных, отправленных из Бурятии в Украину, и их родственниках.

Политолог Ковин стал первым, кто снова причислен к "иностранным агентам", после того как его исключили из другого реестра, не обнаружив у него иностранного финансирования.

У всех шестерых новых физлиц-"иноагентов" причиной включения в реестр указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина.

В реестр СМИ-"иноагентов" в эту пятницу добавили сахалинскую журналистку Любовь Барабашову, сотрудничающую с "Радио Свобода" (которое было первым в этом списке в 2017 году).

В список незарегистрированных объединений, признанных "иностранными агентами", в этот раз добавили группу "Т-Действие", занимающуюся поддержкой трансгендерного сообщества. А в реестр НКО-"иноагентов" - правозащитный благотворительный фонд "Социальное партнерство", правление которого возглавляет сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.

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В прошлую пятницу, 18 ноября, новыми физлицами-"иноагентами" стали семь человек, в том числе рэпер Noize MC (Иван Алексеев) и журналистка Ирина Шихман. В реестр СМИ-"иноагентов", число строчек в котором тогда достигло 200, были включены журналисты Ирек Биккинин и Дмитрий Колезев.

До этого минюст три недели не пополнял списки "иноагентов".

28 октября в список СМИ-"иноагентов" добавили сервис для чтения электронных книг по подписке Bookmate и топ-менеджеров компании Алексея Докучаева и Андрея Баева, которые до августа были владельцами издательства Popcorn Books, выпустившего книгу "Лето в пионерском галстуке" о гомосексуальных отношениях между пионером и вожатым.

Тогда же реестр физлиц-"иноагентов" пополнили шесть человек, в том числе Наталья Синдеева - гендиректор и основатель телеканала "Дождь", который был причислен к СМИ-"иноагентам" еще летом прошлого года.

Уже 1 декабря четыре действующих реестра "иноагентов" - НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц - будут объединены в один по новому закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

По этому же закону для включения в список "иноагентов" министерству юстиции России необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования - "агентом" можно будет признавать и того, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние".

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