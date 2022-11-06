ООН в открытом письме Маску выразила опасения по поводу соблюдения прав человека в Twitter под его руководством

6 ноября 2022, 11:26 GMT Обновлено 41 минуту назад

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Автор фото, Reuters

Глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил открытое письмо новому владельцу Twitter Илону Маску, в котором говорится, что права человека должны занимать центральное место в управлении платформой.

По мнению Тюрка, увольнение всей команды, отвечавшей в соцсети за соблюдение прав человека, с которого Маск начал владение Twitter, не предвещает ничего хорошего.

Такая публичная критика со сороны ООН является крайне необычной практикой. Как правило, в случае возникновения вопросов к той или иной компании, организация обращается к ней напрямую без огласки, а при серьезных противоречиях привлекает правительство страны, где компания зарегистрирована.

Хотя Маск обещает, что при нем модерация контента соцсети продолжится, есть опасения, что Twitter больше не будет с прежней скрупулезностью блокировать твиты, разжигающие ненависть.

Фолькер Тюрк также предостерег новое руководство от распространения дезинформации и подчеркнул важность защиты конфиденциальности пользователей.

Такое мнение сложилось у правозащитников и американских властей в связи с тем, что ранее Маск говорил о намерении разблокировать аккаунт Дональда Трампа и неоднократно говорил о своем понимании свободы слова.

По последним данным, после покупки Twitter Inc Илоном Маском из компании уволена уже половина из примерно 8000 сотрудников из разных департаментов.

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"Twitter - часть глобальной революции, которая изменила способы нашей коммуникации, - говорится в открытом письме Верховного комиссара ООН по правам человека. - Но меня беспокоит ситуация в общем публичном цифровом прострнстве, и роль Twitter в этом".

По словам Тюрка, Twitter, как и все другие компании, должен осознавать, какой вред его платформа потенциально способна нанести, и сделать все для предотвращения этого.

"Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", - обратился Тюрк к Илону Маску.

Пятничные увольнения завершили хаотичную неделю в Twitter Inc, породившую множество домыслов о будущем соцсети.

Также в пятницу сам Маск опубликовал пост, в котором признал, что платформа испытывает масштабное падение доходов из-за давления, которое разные активисты оказывают на рекламодателей. В том же твите он назвал это давлением на свободу слова.

Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов в октябре. По его словам, он сделал это с целью "помочь человечеству", то есть организовать беспристрастную площадку для цивилизованных дискуссий, где могли бы обмениваться мнениями люди с противоположными взглядами.

Платная галочка

Автор фото, Reuters

Одним из первых изменений, о которых объявил Маск, стало введение платы за голубую галочку, свидетельствующую о подлинности аккаунта.

Такими галочками в Twitter отмечены профили известных людей (политиков, спортсменов, бзнесменов, блогеров,журналистов и тд), а также менее известных, но с определенным числов подписчиков.

Сначала сообщалсь, что ежемесячная плата за верификацию составит 20 долларов, что вызвало волну возмущения среди пользователей. В настоящий момент речь идет о 8 долларах.

Ранее Илон Маск называл рзделение аккаунтов на обычные и с синими галочками системой "лордов и крестьян".

Теперь приобретать галочки смогут все желающие, и, по мнению нового руководства, это поможет соцсети боротья с ботами.