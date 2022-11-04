Массовые сокращения в Twitter. Купивший сеть Илон Маск пытается сэкономить и найти новые источники дохода

20 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Илон Маск начал реформировать Twitter - работу могут потерять около половины нынешних сотрудников

После того, как социальная сеть Twitter перешла под контроль Илона Маска, самого богатого человека в мире и основателя Tesla и SpaceX, в компании начались массовые увольнения. Ранее звучали предположения, что Маск может уволить до половины сотрудников Twitter - и до конца дня всем, кто работает в компании, предстоит узнать, удалось ли им сохранить рабочие места.

Руководство Twitter разослало работникам электронное письмо, в котором сообщило, что в пятницу компания "пройдет через сложный процесс сокращения числа наших сотрудников по всему", и это необходимо, чтобы "вывести компанию на здоровый путь развития". Там также сказано, что офисы Twitter будут временно закрыты, а действие пропусков приостановлено.

До 16:00 по Гринвичу каждый из 8 тыс. сотрудников Twitter получит электронное письмо с темой "Ваша должность в Twitter", в котором будет сообщено о принятом решении.

Впрочем, некоторые узнали о своей судьбе даже раньше, после того, как экраны их компьютеров внезапно стали серыми. Один из тех, кто до сегодняшнего дня работал в Twitter, рассказал Би-би-си, что вся информация на его рабочем лэптопе начала уничтожаться, хотя никакого имейла он на тот момент еще не получил. "Если вы хотите кого-то оставить на работе, то не будете полностью зачищать его лэптоп", - говорит этот человек.

Многие сотрудники Twitter стали публиковать прощальные сообщения в своей же социальной сети. "Привет всем! Похоже, я стал безработным. Меня только что выгрузили из моего рабочего лэптопа и удалили из Slack [приложение для рабочих чатов]", - написал один из сотрудников британского офиса компании Саймон Балман.

Twitter не сообщает, каким именно будет масштаб увольнений в компании, однако ранее сообщалось, что новые менеджеры могут сократить до половины всех сотрудников.

Одним из первых решений Маска после покупки Twitter стало увольнение практически всех ее руководителей, с которыми он вел трудные переговоры о приобретении социальной сети. Таким образом он сам возглавил компанию, которая теперь стала частной (ее акции больше не торгуются на фондовой бирже).

Трудная судьба сделки

В октябре Маск купил Twitter за 44 млрд долларов - и заявил, что сделал это с целью "помочь человечеству", то есть организовать беспристрастную площадку для цивилизованных дискуссий, где могли бы обмениваться мнениями люди с противоположными взглядами.

Автор фото, Handout Подпись к фото, Илон Маск знакомится с сотрудниками в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско в конце октября

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Стоимость сделки многие аналитики сочли слишком высокой. О намерении заплатить такую сумму Маск заявил еще в апреле, но уже в июле передумал. Он объяснил это тем, что Twitter не предоставил ему подробной информации о фейковых аккаунтах на платформе - по некоторым оценкам, их может быть до 20% от общего объема. Кроме того, с апреля акции Twitter несколько упали в цене.

Социальная сеть подала против Маска судебный иск, пытаясь заставить его выполнить свое обещание и завершить сделку, и основатель Tesla и SpaceX сделал это за несколько недель до запланированного начала судебного процесса.

Twitter постоянно терпит убытки: за всю историю существования социальная сеть закончила с прибылью только два года (2018-й и 2019-й), а по итогам 2021-го потеряла 411 млн долларов. Число пользователей сети остается относительно стабильным и составляет около 300 млн в месяц.

Теперь Маск пытается найти для Twitter новые источники дохода - и пути сокращения расходов. Массовые увольнения, позволяющие меньше тратить на зарплату, - вторая часть этого уравнения, но новый владелец уже обозначил некоторые свои намерения и в отношении первой.

В частности, Маск писал, что хочет установить плату за верифицированные аккаунты (то есть имеющие голубую "галочку" рядом с именем пользователя). Вначале американская пресса сообщила, что размер такой планы может составить 20 долларов в месяц, но эти намерения начали массово критиковать пользователи сети.

В числе критиков оказался и американский писатель Стивен Кинг, который 31 октября написал в своем "Твиттере": "20 долларов, чтобы у меня осталась "голубая галочка"? Да нахрен это нужно, пусть они мне платят". Вскоре под этим твитом появился ответ Маска: "Нам нужно как-то оплачивать счета. Twitter не может рассчитывать только на рекламодателей. Как насчет 8 долларов?". "Я объясню свою логику подробнее до того, как это будет введено, - добавил он. - Это единственный способ победить ботов и троллей".

Риски

Ожидается, что Илон Маск кардинально реформирует Twitter, однако эксперты считают, что с этим связаны серьезные риски.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Возможно, "Главный Твит" рискует слишком сильно

Гарет Эдвардс, который комментирует вопросы современных технологий, в интервью Би-би-си назвал две основных проблемы, связанные с первыми решениями нового владельца компании.

Во-первых, по его мнению, массовые увольнения угрожают самим технологиям, которые обеспечивают работу Twitter. По его словам, сеть как технологический продукт "на самом деле хорошо выстроена и очень надежна", а уходящие сотрудники могли "играть в этом важнейшую роль".

Во-вторых, резкое сокращение числа сотрудников в течение одного дня может подорвать доверие к сети - как самих работников, так и пользователей. "Социальные сети почти полностью зависят от доверия - так же как работа девелоперов, особенно на конкурентных рынках труда, - считает Эдвардс. - И когда на ваших глазах происходит нечто подобное, у вас уже не будет особой мотивации работать в такой компании. А пользователи будут переживать, как на них могут отразиться грядущие изменения".

Хотя пока неясно, как именно решения Маска повлияют на работу компании, у него есть репутация менеджера, принимающего резкие и безжалостные решения в отношении сотрудников.

Американские СМИ сообщают, что некоторым в компании уже приходится работать намного дольше обычного, чтобы удовлетворить ожидания нового владельца.