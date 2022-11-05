Пожар в клубе "Полигон" в Костроме: 15 погибших, задержан 23-летний военнослужащий

5 ноября 2022, 09:51 GMT Обновлено 5 минут назад

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Автор фото, TASS Подпись к фото, Пожар начался с потолка - очевидцы рассказывают, что огонь охватил крышу моментально

Во время пожара и давки в ночном клубе "Полигон" в Костроме погибли 15 человек. За медицинской помощью в травмпункт обратились 49 человек, четверо госпитализированы - по данным Telegram-канала "112", они получили термические ожоги первой и второй степени, отравление продуктами горения и порезы стеклом. Еще четверо человек на этот момент числятся пропавшими.

При этом агентство ТАСС сообщает о 13 погибших и пятерых пострадавших, которым госпитализация не понадобилась.

Пожар начался около половины третьего ночи по местному времени на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы управления СК по Костромской области доклад о произошедшем.

Главная версия следствия на этот момент - выстрел ракетницей. Между посетителями клуба начался конфликт, в ходе которого один из отдыхающих достал пусковое устройство "Сигнал охотника" и выстрелил в потолок. Стрелявший сбежал, но вскоре его задержали и допросили - предполагаемым виновником оказался 23-летний военнослужащий. Местные правоохранительные органы заявили, что мужчина будет отправлен на экспертизу.

Сгорел также находившийся рядом супермаркет "Пятерочка", но ночью магазин закрыт и людей там не было.

Как это случилось

Telegram-канал Readovka приводит рассказ девушки, которая была в клубе в момент трагедии. По ее словам, пожар начался с потолка - один за другим загорелись светодиоды. Буквально за несколько секунд всё помещение затянуло дымом, люди начали выбегать через запасной выход, в клубе, по ее словам, на тот момент находилось несколько сотен человек.

ТАСС приводит комментарий сотрудников местных правоохранительных органов: "После запуска охотничьей ракетницы загорелись декоративные элементы на потолке, огонь стал мгновенно распространяться. Очень быстро помещение стало наполняться едким дымом, плохо были видны эвакуационные выходы. Начались давка и паника".

Автор фото, TASS Подпись к фото, Спасатели продолжают разбирать завалы после пожара

По факту гибели людей во время пожара в "Полигоне" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), а также уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более лиц.

По данным системы "СПАРК", владелец ООО "Полигон", который управляет сгоревшим клубом в Костроме, - замруководителя фракции "Единая Россия" в Костромской областной думе Ихтияр Мирзоев.

Ему также принадлежат еще несколько компаний, которые занимаются недвижимостью, строительством и гостиницами.

Что известно про "Полигон"

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Пресс-служба губернатора Костромской области распространила заявление депутата о том, что семьям погибших будет оказана финансовая помощь.

"Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку. Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам", - говорится в заявлении.

Telegram-канал "112" сообщает, что "Полигон" был одним из самых популярных клубов в Костроме, каждые выходные там собиралось около 300 человек.

По данным Telegram-канала SHOT, последний раз сотрудники Ростехнадзора и МЧС проводили плановую проверку "Полигона" в 2019 году, нарушений тогда не нашли.

С тех пор проверку противопожарной безопасности в клубе не проводили - как объясняют чиновники, причина этого - статус заведения, его собственником является индивидуальный предприниматель, и объект относится к категории малого бизнеса.

"Арендатор ООО "Полигон" в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган - МЧС России", - заявили в пресс-службе регионального МЧС.

На место трагедии прибыла комиссия центрального аппарата МЧС. Открытый огонь остановлен, спасатели продолжают разбирать завалы.

Как сообщают региональные СМИ, костромские компании ритуальных услуг заявили, что готовы бесплатно оказать юридическую и психологическую помощь семьям пострадавших, а также взять на себя обязательства по получению и оформлению всех документов, необходимых для захоронения.