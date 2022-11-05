В изоляторе для нелегалов в Лондоне случились беспорядки

час назад

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Автор фото, UK News in Pictures Подпись к фото, В изолятор прибыла группа по борьбе с беспорядками

Британское МВД сообщило, что рано утром в субботу в изоляторе для мигрантов Хармондсворт неподалеку от аэропорта Хитроу группа вооруженных мужчин устроила беспорядки. Никто не пострадал.

Рано утром в субботу в здании изолятора отключилось электричество, и воспользовавшись этим, группа задержанных мигрантов, вооруженная различными предметами, вышла во двор. На место прибыли сотрудники полиции и cлужбы исполнения наказаний, ни один из задержанных не покинул территорию изолятора, и всех вернули в комнаты.

В Хармондсворте содержатся сотни мужчин, ожидающих ответа на прошение об убежище, иностранцы-правонарушители, подлежащие депортации, и нелегалы.

У центра в Хармондсворте неоднозначная история. Изолятор открылся в 2000 году, он рассчитан на 670 человек. Центром управляет компания Mitie Care and Custody.

В октябре 2012 года 31-летнего Принса Фосу нашли мертвым на полу его комнаты в этом учреждении. Тогда две компании, управлявшие центром, были привлечены к ответственности, однако в 2018 году прокуратура закрыла дело о нарушении санитарных норм.

Комиссия 2016 года охарактеризовала центр как "запущенный" и заявила, что некоторые задержанные находятся там слишком долго.

В 2021 году инспекция, проверявшая изолятор, заявила, что условия жизни там "ниже приемлемого уровня", в камерах грязные туалеты, душевые обветшавшие, плюс есть проблемы с насекомыми-вредителями.

Кроме того, руководство центра критиковали за высокий уровень уязвимости заключенных, за то, что они подвергаются риску для здоровья из-за долгого нахождения в центре. Выяснилось также, что задержанных запирали в комнатах на время обеда и на ночь.

О беспорядках в Хармондсворте стало известно на фоне недавно разгоревшегося в Британии скандала вокруг миграционного центра Мэнстон, расположенного в графстве Кент. 66-летний мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в окно центра.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Министр иностранных дел Британии Суэлла Браверман оказалась под шквалом критики из-за разгоревшегося на днях скандала вокруг миграционного центра Мэнстон в графстве Кент

Оказалось, что в этом миграционном центре, рассчитанном на 1600 человек, на самом деле содержится 4000, а правительство отказалось заключать контракты с гостиницами, чтобы расселить задержанных. Перевод в этот центр большой группы мигрантов вызвал там весьма напряженную ситуацию и вспышки насилия.

Кроме того, находиться в этом центре мигранты могут не более 24 часов, однако выяснилось, что многие, в том числе семьи, остаются там по четыре недели.

В пятницу представитель МВД Крис Филп заявил, что условия содержания в центре Мэнстон после критики были "значительно улучшены".