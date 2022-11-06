Авиакатастрофа в Танзании: пассажирский самолет упал в озеро Виктория, по меньшей мере 19 человек погибли

24 минуты назад

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Автор фото, Charles Mwebeya TBC

Танзанийский пассажирский самолет упал в озеро Виктория при посадке в расположенном на берегу городе Букоба.

Сообщается, что на борту самолета было 43 человека, по меньшей мере 19 из них погибли. Ранее сообщалось, что экстренным службам удалось спасти 26 человек, в числе которых были и два пилота. Однако затем премьер-министр страны заявил, что пилоты скончались от полученных ранений.

Пассажирский среднемагистральный самолет ATR 42 авиакомпании Precision Air совершал рейс из крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салама в Букобу через Мванзу.

Абдул Нури, один из свидетелей происшествия, рассказал Би-би-си, что увидел, как самолет упал в воду. "Это был настоящий шок. Все стали паниковать, а некоторые - кричать и плакать, - говорит он. - Те, кто ждали в зоне прибытия, тоже начали паниковать. Большинство из них ждали своих родственников".

Как говорит Нури, местные рыбаки рассказали ему, что после того, как самолет оказался в воде, они подплыли к нему и смогли спасти некоторых пассажиров через заднюю дверь, которую сумел открыть стюард.

Автор фото, Charles Mwebeya TBC

Причиной катастрофы называют плохую погоду, однако после крушения дождь прекратился, и спасатели смогли добраться до места происшествия.

Сотрудники экстренных служб отбуксировали самолет к берегу. Сразу после катастрофы самолет практически полностью погрузился в воду, на поверхности была видна только часть хвоста.