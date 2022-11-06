На войне в Украине погиб протоирей РПЦ Михаил Васильев. Он был настоятелем "собора РВСН"

час назад

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Автор фото, Cпас-ТВ/rutube.ru Подпись к фото, Михаил Васильев был гостем программы "Ответ священника" на Спас-ТВ

Московский патриархат Русской православной церкви сообщает, что на войне в Украине погиб протоирей Михаил Васильев - настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца - Патриаршего подворья в п. Власиха Московской области. Этот храм находится на территории расположенного под Москвой главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения.

В сообщении на сайте РПЦ сказано, что Васильев погиб "утром 6 ноября 2022 года в зоне специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей".

Главный редактор телекомпании "Сретение" иеромонах Дмитрий Першин написал в своем "Фейсбуке": "Шрапнельный снаряд оборвал жизнь о. Михаила Васильева, окормлявшего российских военных в нынешней "операции", которую все уже давно именуют войной. Он долгие годы неформально и по факту был капелланом ВДВ".

Васильев родился в 1971 году, РПЦ сообщает, что он "как священник участвовал в командировках в "горячие точки" и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии".

Как рассказывает Першин, Васильев "прыгал с парашютом - как и его паства". "Однажды парашют полностью не раскрылся. Два позвонка рассыпались. Он восстановился и продолжил пастырское служение в воздушно-десантных войсках", - пишет он.

Соболезнования в связи с гибелью Васильева выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который назвал его "мужественным, решительным и самоотверженным пастырем", каким его знали "многие солдаты и офицеры, которых отец Михаил многие годы окормлял духовно и которые нередко с любовью называли его "десантным батюшкой".

Настоятель "собора РВСН"

Храм РВСН описывает свою деятельность так: "Священнослужители принимают участие во всех форматах жизнедеятельности войск: от принятия присяги молодым пополнением до заседаний Военных Советов РВСН и участия в подготовке и проведении пусков ракет на полигонах в разных концах нашей страны".

Автор фото, sobor-rvsn.ru

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Васильев также был гостем программы "Ответ священника" на принадлежащем Московской патриархии телеканале "Спас ТВ".

В одном из ее последних выпусков он высказывался по вопросу об отношении к людям, которые уезжают из России, чтобы избежать мобилизации. "Как относятся к женщине, которая вместо того, чтобы родить, зачав ребеночка, его убила? Как относиться к человеку, который взял и сегодня откосил от своих воинских обязанностей? Точно так же. Этот человек точно так же, рискну предположить, откосит от супружеских обязанностей", - говорил Васильев.

Ведущая задала ему вопрос от том, может ли он понять женщину, которая, чтобы спасти своего единственного сына от мобилизации, вывезла его на Канарские острова.

В ответ Васильев сказал: "Я понимаю прекрасно, что каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если дама, исполняя эту заповедь Божью "плодитесь и размножайтесь", отказалась, соответственно, от искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то очевидно ребеночек у нее будет не один, в большинстве случаев. А значит ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться, пусть даже на время".

После скандала, разразившегося из-за этих слов Васильева, замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал "Газете.Ру", что "жизнь, здоровье и благополучие каждого ребенка, много ли их в семье или один, - для родителя одинаково ценны".

Васильев - не первый российский священник, погибший во время войны с Украиной.

Ранее российские СМИ сообщали о смерти 45-летнего отца Анатолия Григорьева - настоятеля Богоявленского храма в одном из сел Республики Татарстан.