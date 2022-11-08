Умер вокалист и основатель рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

9 часов назад

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Автор фото, N.Minayev/TASS Подпись к фото, Дэн Маккаферти во время выступления Nazareth в "Олимпийском" в 1990 году

Cкончался основатель и вокалист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. Ему было 76 лет.

О смерти Маккаферти сообщается на официальной странице группы в "Фейсбуке". "Дэн умер в 12:40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать, - написал бас-гитарист Nazareth Пит Эгнью. - [Супруга Маккаферти] Мариан и вся семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца. Я потерял моего лучшего друга, а мир потерял одного из самых великих певцов в истории".

О причинах смерти Маккаферти не сообщается, однако в 2013 году певец объявил, что прекращает регулярные выступления из-за проблем со здоровьем. Он страдал хронической обструктивной болезнью легких и язвой желудка. При этом Маккаферти продолжал записывать музыку, и его голос звучит на альбоме Nazareth 2014 года "Rock 'n' Roll Telephone".

Маккаферти был одним из основателей Nazareth, которая появилась в шотландском городе Данфермлин в 1968 году. Он был соавтором самых популярных композиций рок-группы, в том числе "Broken Down Angel" и "Bad Bad Boy".

Подпись к фото, Дэн Маккаферти в эфире телевидения Би-би-си

Впрочем, он не имел отношения к написанию самой известной песни в репертуаре Nazareth "Love Hurts", поскольку автором этой композиции был американский песенник Будло Брайант, и впервые ее записала группа Everly Brothers в 1960-м. Но именно уникальный хрипловатый вокал Маккаферти сделал ее международным хитом в 1974 году.

Группа Nazareth была особенно популярна в странах бывшего Советского Союза, в том числе в России, где она часто и активно гастролировала.

В 1990 году она дала несколько концертов в московском спорткомплексе "Олимпийский", став одной из первых западных рок-групп, приехавших в СССР.

Агентство ТАСС напоминает, что в 2013 году, когда Маккаферти объявил о прекращении выступлений, группа Nazareth выступала в России и побывала в таких городах, как Воронеж, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Архангельск, Новосибирск, Томск, Красноярск и Мурманск.

Вторая часть тура была отменена, музыканты должны были отправиться в числе прочего в Белгород, Орел, Тулу, Сыктывкар, Киров, Йошкар-Олу и Ульяновск.