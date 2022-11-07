Война в Сирии: "Белые каски" обвинили Россию в ударах по лагерям беженцев
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Неправительственная добровольческая организация Сирийская гражданская оборона (известная как "Белые каски") обвинила Россию и ее союзников в бомбежках лагерей беженцев на северо-западе страны, который удерживает оппозиция.
"Белые каски" заявили, что в воскресенье ракеты с кассетными зарядами попали в лагеря для перемещенных лиц в провинции Идлиб. Как минимум девять человек погибли, среди них трое детей и одна женщина. Более 70 человек получили ранения.
На это заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал Олег Егоров заявил, что силы России уничтожили "лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-Нуср"", ликвидировав также штаб, узел связи и склад боеприпасов.
Спасатель из "Белых касок" Серадж Ибрагим сказал, что в этом месте не было ни военных баз, ни складов, ни казарм повстанцев, только мирные жители.
Около 4,1 млн человек, в основном женщины и дети, не могут выбраться из последнего района, остающегося в руках группировок, все еще противостоящих президенту Башару Асаду после 11 лет гражданской войны, в ходе которой погибли более полумиллиона человек.
В этом регионе по-прежнему продолжаются вооруженные столкновения, авиаудары и артиллерийские обстрелы, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве России и Турции в 2020 году.
Только с начала этого года ООН подтвердила гибель по меньшей мере 121 мирного жителя.
"Белые каски", оказывающие помощь гражданскому населению, заявили, что утром в воскресенье сирийские и российские военные осуществили "преднамеренное, расчетливое и обдуманное нападение" на три лагеря для внутренне перемещенных лиц вблизи деревень Кафр-Джалес, Морин и Вади Хадж Халед, к западу от города Идлиб.
В результате ударов возникли пожары, которые уничтожили палатки и дома сотен семей.
По данным "Белых касок", один из убитых был малолетним сыном спасателя Хусейна Бакира.
Организация также обвинила Россию в кампании по дезинформации в СМИ, процитировав заявление Егорова, сделанное в субботу, в котором он обвинил "Белые каски" в сотрудничестве с джихадистской группировкой "Джебхат-ан-Нусра" для проведения терактов в лагерях для беженцев в Идлибе.
В понедельник трое представителей гуманитарных организаций ООН потребовали немедленного расследования нападений на лагеря и призвали сражающиеся стороны действовать сдержанно и уделять первоочередное внимание мерам по обеспечению безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.