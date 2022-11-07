Война в Сирии: "Белые каски" обвинили Россию в ударах по лагерям беженцев

59 минут назад

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Автор фото, OMAR HAJ KADOUR Подпись к фото, Доброволец из "Белых касок" в Идлибе

Неправительственная добровольческая организация Сирийская гражданская оборона (известная как "Белые каски") обвинила Россию и ее союзников в бомбежках лагерей беженцев на северо-западе страны, который удерживает оппозиция.

"Белые каски" заявили, что в воскресенье ракеты с кассетными зарядами попали в лагеря для перемещенных лиц в провинции Идлиб. Как минимум девять человек погибли, среди них трое детей и одна женщина. Более 70 человек получили ранения.

На это заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал Олег Егоров заявил, что силы России уничтожили "лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-Нуср"", ликвидировав также штаб, узел связи и склад боеприпасов.

Спасатель из "Белых касок" Серадж Ибрагим сказал, что в этом месте не было ни военных баз, ни складов, ни казарм повстанцев, только мирные жители.

Около 4,1 млн человек, в основном женщины и дети, не могут выбраться из последнего района, остающегося в руках группировок, все еще противостоящих президенту Башару Асаду после 11 лет гражданской войны, в ходе которой погибли более полумиллиона человек.

В этом регионе по-прежнему продолжаются вооруженные столкновения, авиаудары и артиллерийские обстрелы, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве России и Турции в 2020 году.

Только с начала этого года ООН подтвердила гибель по меньшей мере 121 мирного жителя.

"Белые каски", оказывающие помощь гражданскому населению, заявили, что утром в воскресенье сирийские и российские военные осуществили "преднамеренное, расчетливое и обдуманное нападение" на три лагеря для внутренне перемещенных лиц вблизи деревень Кафр-Джалес, Морин и Вади Хадж Халед, к западу от города Идлиб.

Автор фото, MUHAMMAD HAJ KADOUR Подпись к фото, Несмотря на соглашение о прекращении огня, военные действия в районе Идлиба продолжаются

В результате ударов возникли пожары, которые уничтожили палатки и дома сотен семей.

По данным "Белых касок", один из убитых был малолетним сыном спасателя Хусейна Бакира.

Организация также обвинила Россию в кампании по дезинформации в СМИ, процитировав заявление Егорова, сделанное в субботу, в котором он обвинил "Белые каски" в сотрудничестве с джихадистской группировкой "Джебхат-ан-Нусра" для проведения терактов в лагерях для беженцев в Идлибе.