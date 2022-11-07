Новой "Британии" пока не будет. У Лондона больше нет денег на новую флагманскую яхту

39 минут назад

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Автор фото, Downing Street Подпись к фото, В прошлом году Даунинг-стрит опубликовала проект новой яхты, которая так и осталась без названия

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что планы по созданию национальной флагманской яхты, проектировавшейся для продвижения интересов и имиджа Великобритании за рубежом, отложены. Судно, так и не получившее название, должно было прийти на смену королевской яхте "Британия", которая была списана в 1997 году после 44 лет службы.

Уоллес сообщил членам Палаты общин, что конкурс на строительство судна, стоимость которого оценивается в 250 млн фунтов стерлингов, был отменен.

Яхту в прошлом году заказал бывший премьер-министр Борис Джонсон, она должна была принимать участие в торговых ярмарках и дипломатических мероприятиях.

Представитель нынешнего премьера Риши Сунака отметил, что сейчас необходимо правильно расставить приоритеты в бюджетных расходах, так как в этой сфере в ближайшее время придется принимать трудные решения.

Правительство ищет пути сокращения расходов перед объявлением осеннего бюджета, которое назначено на 17 ноября, и, вероятно, будет включать повышение налогов.

Теневой министр обороны от оппозиционной партии лейбористов Джон Хили сказал, что приветствует новость о том, что "тщеславный проект" предыдущего премьер-министра был отвернут.

Королевская яхта "Британия" (которой должно было прийти на смену новое судно)

Автор фото, Tim Graham Подпись к фото, Елизавета II на церемонии прощания с "Британией" не смогла сдержать слез

"Британия", задуманная как плавучая резиденция королевы, была спущена на воду 16 апреля 1953 года на верфи John Brown & Co на реке Клайд в Шотландии

Покойная королева Елизавета II, говорила, что на ней могла по-настоящему расслабиться.

Члены экипажа носили обувь с мягкой подошвой, чтобы не шуметь, и получали приказы жестами, чтобы не беспокоить королеву. В их обязанности входило следить за тем, чтобы наклон королевского трапа не превышал 12 градусов.

Побывав в более чем 600 портах в 135 странах за 44 года службы, "Британия" преодолела более миллиона миль по всему миру, совершив 968 государственных визитов. На ее борту королева также принимала глав государств, включая президентов США Рейгана, Эйзенхауэра и Клинтона.

На яхте имелись апартаменты для 250 гостей. Она была рассчитана на то, что королеву во время государственных визитов могли сопровождать 45 членов королевской семьи с пятью тоннами багажа.

После вывода из эксплуатации в 1997 году "Британия" отправилась в прощальное турне вокруг Великобритании, прежде чем доки Лейт недалеко от Эдинбурга стали ее последней пристанью.

Сейчас "Британия" находится в ведении благотворительного фонда и стала туристической достопримечательностью, ежегодно принимающей тысячи посетителей.

Автор фото, Cpl Jamie Peters RLC Подпись к фото, Британия поставляет в Украину вооружения, в том числе пусковые ракетные установки M270 MLRS. Строительство флагманского корабля для продвижения британского имиджа больше приоритетом не является

Первоначально предполагалось, что стоимость проекта составит 150 млн фунтов стерлингов, но в прошлом году Уоллес сказал, что яхта обойдется бюджету значительно дороже - в 200-250 млн.

Выступая в Палате общин, британский министр обороны сказал, что правительство активизирует разработку и проектирование исследовательских судов и разведывательных кораблей.

Он добавил, что после вторжения России в Украину правильным решением было уделить приоритетное внимание защите национальной инфраструктуры.

В отчете за прошлый год Комитет по обороне Палаты общин оценил, что флагманской яхте потребовалось бы 50-60 человек постоянного экипажа, а ее эксплуатация обошлась бы в 20-30 млн фунтов стерлингов в год.