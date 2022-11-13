Взрыв в центре Стамбула: сообщается о жертвах и пострадавших

11 минут назад

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В центре Стамбула в воскресенье произошел взрыв. Известно как минимум об одном погибшем и не менее десяти пострадавших.

Причины взрыва в районе площади Таксим в районе Бейоглу пока неясны.

Это один из популярных среди туристов районов города. С социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди разбегаются по популярной пешеходной улице Истикляль, где находится большое количество кафе и магазинов.

По неподтвержденной информации, взрыв мог устроить смертник.