Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан подтвердил наличие закулисных контактов с Россией

час назад

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Автор фото, Bloomberg Подпись к фото, Джейк Салливан - один из самых высокопоставленных советников Джо Байдена. В американских кругах он известен как сторонник переговоров с Россией

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что между Вашингтоном и Москвой ведутся переговоры, которые ранее стороны предпочитали не афишировать.

Первым о существовании негласных контактов сообщило американское деловое издание Wall Street Journal. Газета написала, что в течение последних нескольких месяцев Салливан ведет конфиденциальные беседы с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и высокопоставленным советником Кремля по внешней политике Юрием Ушаковым.

По версии издания, целью переговоров является предотвращение ядерной эскалации в Украине, а не обсуждение условий окончания войны.

Сначала Белый дом отказывался напрямую комментировать сообщения прессы, но и не отрицал их.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявляла, что невозможно реагировать на каждое ничем не обоснованное заявление. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил западные прессу в "публикации многочисленных мистификаций".

Однако накануне в ходе публичного выступления в Нью-Йорке Джейк Салливан признал, что каналы связи между Вашингтоном и российским руководством остаются открытыми.

По его словам, это соответствует интересам США. При этом он оговорился, что в Вашингтоне отдают себе отчет в том, с кем имеют дело.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что Соединенные Штаты оставляют за собой право вести переговоры с Россией.

Намеки на существование неких закулисных контактов между Белым домом и Кремлем появились некоторое время назад.

К примеру, в октябре в интервью телекомпании NBC Джейк Салливан сказал, что высокопоставленные представители Вашингтона в частных беседах с российскими официальными лицами "разъяснили масштаб возможного ответа" США в случае применения Москвой ядерного оружия.

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Во вторник Си-эн-эн со ссылкой на свои источники в Вашингтоне сообщила, что на протяжении нескольких последних недель представители властей США пытаются убедить Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой.

По сведениям телекомпании, именно с этой целью Салливан в начале этого месяца прилетал в Киев с необъявленным визитом.

Американская сторона мотивирует это тем, что общественная поддержка Украины и ее вооруженного сопротивления агрессии в Штатах может ослабнуть, если конфликту не видно конца и ни одна из сторон не желает сделать шаг к мирному урегулированию.

При этом у Вашингтона нет цели побудить украинцев к переговорам прямо сейчас, но там хотят, чтобы Киев обозначил свою готовность к поиску решения конфликта с позиций морального превосходства, пишет Си-эн-эн.

Украинские власти неоднократно заявляли, что о переговорах не может быть речи, пока Россия удерживает захваченные ею территории, а у власти в Кремле остается Владимир Путин.

В понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк еще раз подтвердил позицию украинских властей, подчеркнув, что основное условие для переговоров - полный вывод российских войск со всей территории Украины.

По информации Си-эн-эн, в ходе своего визита в Киев в минувшую пятницу Джейк Салливан пытался убедить Владимира Зеленского в том, что категорический отказ от переговоров якобы играет на руку Путину, внушающему россиянам и всему миру, что это Киев отказывается от мира.

По законам военного времени

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В понедельник в Нью-Йорке Джейк Салливан также упомянул о своем недавнем визите в Киев.

"Я был в Киеве только в пятницу, встречался с президентом Зеленским и моим коллегой Андреем Ермаком, с военным руководством. Мне продемонстрировали масштабы жертв и разрушений, которые путинская война принесла в эту страну", - сказал Салливан.

Он заверил, что администрация президента Байдена намерена тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы привлечь виновных в военных преступлениях в Украине к ответственности.

В мире растут опасения, что в отчаянной попытке удержать четыре аннексированных региона на юго-востоке Украины Кремль может прибегнуть к использованию ядерного оружия.