Выборы в США: кто возьмет под контроль Конгресс и ключевые решения?

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Voters wait in line cast their ballots at the C. Blythe Andrews, Jr. Public Library polling precinct during early voting on November 5, 2022 in Tampa, Florida.

Автор фото, Getty Images

Во вторник в США проходят так называемые промежуточные выборы, первые участки открылись в 10 утра по Гринвичу, остальные - в 11. Эти выборы определят, кто следующие два года будет контролировать Конгресс США.

Американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах.

В настоящее время обе контролируются демократами президента Джо Байдена, и, по прогнозам, республиканцы возьмут палату представителей.

Результаты этих выборов неизбежно сильно повлияют на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы. Это типично: при избрании нового президента его партия чаще всего получает контроль над обеими палатами Конгресса.

Однако шансы демократов сохранить свое влияние в конгрессе невелики - обычно партия действующего президента промежуточные выборы проигрывает. Исключение было только в 2002 году, через год после терактов 11 сентября, когда популярность Буша-младшего была очень высокой.

Кроме того, структурное преимущество. По Конституции, в каждом избирательном округе должно проживать примерно равное число избирателей, но при этом в каждом штате должен быть хотя бы один округ (в малонаселенных штатах так и есть - например, штат Аляска представляет всего один конгрессмен). Все остальное остается на усмотрение штатов, и во многих из них это означает, что избирательные округа нарезают те, кто имеет большинство в законодательном собрании штата (иногда с правом вето у губернатора).

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Эта практика (у нее есть особое название - джерримендеринг) приводит к тому, что в большинстве округов у одной из двух партий шансы абсолютны. По данным Cook Political Report, демократы гарантированно побеждают в 159 округах, а республиканцы - в 188. Еще в 29 округах вероятность победы демократов оценивается как высокая.

Чтобы набрать большинство, демократам нужно победить еще в 30 округах, при этом "неопределившихся" округов, где результат непредсказуем, всего 35, и 10 из них по данным опросов, склоняются к республиканцам.

Об исходе борьбы за Сенат, где переизбирается 35 сенаторов, можно говорить с гораздо меньшей уверенностью. Агрегатор опросов 538 сейчас прогнозирует, что контроль над палатой может с равной вероятностью как остаться за демократами, так и перейти к республиканцам.

Потеря любой из палат сделает следующие два года очень трудными для Байдена, поскольку республиканцы будут пытаться блокировать принятие законов, и смогут проводить свои - например, запрет на аборты.

Также если республиканцы возьмут большинство в Конгрессе, это может серьезно изменить политику США по отношению к войне в Украине.

Буквально 4 ноября конгрессвумен из Джорджии Марджори Тэйлор Грин, республиканка, трампистка и последовательница культа QAnon, заявила, что от республиканского Конгресса Украина ни получит "ни гроша".

Ее взгляды в Республиканской партии отнюдь не маргинальны: в октябре лидер (пока) меньшинства в Палате представителей и ее вероятный будущий спикер Кевин Маккарти заявил, что никаких "чеков без указания суммы" Конгресс администрации выписывать больше не будет. Скептически к поддержке Украины относятся такие популярные в партии деятели, как Дональд Трамп, его сыновья или телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Бывший президент США Дональд Трамп использовал свой последний митинг перед выборами, чтобы объявить о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году.

Джо Байден тоже несколько раз говорил, что намерен выдвигаться на второй срок. Не все ему верили; многих смущает, что в 2024 году, вскоре после выборов, политику исполнится 82 года. Если результаты нынешних выборов окажутся неудачными для демократов и если рейтинг Байдена в последующие месяцы не восстановится, он подвергнется сильному давлению внутри партии, с тем чтобы уступить дорогу более перспективным кандидатам.