Бывший президент ФИФА Блаттер: "Решение о ЧМ в Катаре было ошибкой, в России - нет"

8 ноября 2022, 17:38 GMT Обновлено 43 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зепп Блаттер говорит, что, хоть Путин когда-то и назвал его другом, сейчас он с российским вождем не общается и осуждает развязанную тем войну.

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер в интервью швейцарской газете Tages Anzeiger признался, что решение о проведении чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре было ошибкой.

"Это слишком маленькая страна, и чемпионат мира слишком велик для нее", - сказал Блаттер.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Выбор Катара с самого начала вызывал у критиков много вопросов

Исполнительный комитет ФИФА большинством в 14 голосов против восьми проголосовал за проведение ЧМ-2022 в Катаре 12 лет назад, когда Блаттер был во главе этой организации. Сам Блаттер утверждает, что голосовал за кандидатуру США, и винит во всем президента УЕФА Мишеля Платини, который якобы склонил чашу весов в пользу Катара.

"Ну а потом уже в ход пошли социальные обоснования и права человека", - говорит он.

Правозащитники еще тогда критиковали это страну за нетерпимость к представителям ЛГБТ-сообщества, нарушения прав человека и плохое отношение к трудовым мигрантам. Тем не менее, первый в истории чемпионат на Ближнем востоке пройдет в Катаре по плану с 20 ноября по 18 декабря. ЧМ еще и пришлось перенести с лета на зиму, потому что летом в Катаре слишком жарко.

Тогда же, на той же сессии исполкома ФИФА в 2010 году, было принято решение о проведении ЧМ-2018 в России, но об этом Блаттер в интервью не сожалеет и даже называет российского президента Владимира Путина своим другом, правда, бывшим, потому что давно с ним не общается.

"Катар был ошибкой"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие болельщики призывали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Как утверждает Блаттер, в исполнительном комитета ФИФА существовала договоренность, что ЧМ-2018 достанется России, а следующий чемпионат пройдет уже в США. С точки зрения комитета, если бы два давних оппонента по очереди приняли у себя чемпионаты, это стало бы жестом доброй воли было под знаком футбола.

Но за неделю до голосования Блаттеру, по его словам, позвонил Мишель Платини и сказал: "Sepp, ça ne va plus jouer", то есть старый план придется отменить. И все потому, что он, Платини, был приглашен в Елисейский дворец, где Николя Саркози давал обед в честь наследного принца Катара. И президент Франции якобы по-дружески так спросил: "Мишель, что вы с коллегами из УЕФА можете сделать, чтобы Катару дали провести чемпионат?"

"Зепп, что бы ты сделал, если бы тебя о чем-то попросил президент? - спросил меня Платини. Я, - говорит Блаттер, - ответил ему, что у нас в Швейцарии нет президента, но в итоге все так и вышло, что благодаря Платини и его людям чемпионат достался Катару, а не Америке. А шесть месяцев спустя Катар закупил у Франции истребители на 14 с лишним миллиардов долларов.

С Россией все в порядке

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Блаттер и Путин прекрасно находили общий язык

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Ну а как насчет России? - задали Блаттеру вопрос швейцарские журналисты. Не было ли ошибкой дать ей возможность принимать у себя ЧМ-2018?

Нет, настаивает Блаттер, это определенно не было ошибкой! Если бы наш план сработал, и ЧМ-2022 достался бы Америке, наша беседа с вами текла бы совсем в другом русле, или ее вовсе не было бы. А Россия хорошо организовала чемпионат.

"И Владимир Путин использовал этот чемпионат как инструмент пропаганды, - продолжали давить корреспонденты Tages Anzeiger, - он хотел представить Россию как миролюбивую спортивную державу, но сегодня в Украине мы видим совсем иное лицо России".

"Ну и что, - отвечает на это Блаттер, - многие используют спорт в политических целях. И я этому не судья".

"А ведь Путин лично пригласил вас на ЧМ-2018 в Россию…"

"А я с ним больше не общаюсь, - говорит Блаттер. - Путин всегда был осторожным, он не поехал в Цюрих на исполком ФИФА в 2010 году, и только когда заявка России выиграла, он прилетел из Калининграда и созвал пресс-конференцию. И тогда он сказал мне: "Вот теперь я вижу, что могу доверять вам. Теперь мы друзья".

"Что же произошло с вашим другом?" - допытывались газетчики.

"А я с ним больше не общаюсь и осуждаю войну, развязанную Россией против Украины", - ответил Блаттер.

Без вины виноватые?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во время суда Блаттер и Платини старались не пересекаться

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мишелю Платини из-за скандала пришлось покинуть пост главы УЕФА

Зепп Блаттер 17 лет провел на посту президента ФИФА, но в 2015 году вынужден был подать в отставку (и сделал это весьма неохотно) из-за того, что его обвинили в коррупции. Ему вменяли в вину денежный перевод на 2 млн швейцарских франков (почти 2,2 млн долларов) на счет все того же Мишеля Платини, которому тоже пришлось уйти с высокого поста в УЕФА.

Поначалу Блаттеру запретили иметь какие-либо дела с футболом на протяжении 8 лет, потом этот срок скостили до 6 лет, но в марте 2021 года вновь продлили запрет до 2028 года - за различные нарушения этического кода ФИФА.

В ноябре прошлого года Блаттеру и Платини были предъявлены обвинения в мошенничестве, но в июле швейцарский суд вины за ними не признал.

Между тем, решения о проведении ЧМ-2018 и ЧМ-2022 в России и Катаре продолжают вызывать много споров, и многочисленные обвинения в коррупции привели к тому, что в 2015 году швейцарские прокуроры и минюст США объявили, что проведут собственные расследования. Так что не исключено, что Блаттеру и Платини еще придется отвечать на вопросы следствия.