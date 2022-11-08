Бывший король Испании Хуан Карлос добивается в Лондоне неприкосновенности

час назад

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Автор фото, Europa Press Entertainment Подпись к фото, Хуан Карлос на парусной регате на приз его имени в 2017 году

Бывший (или как его часто называют в Испании почетный) король Хуан Карлос добивается в апелляционном суде Лондона правового иммунитета от иска его бывшей возлюбленной, которая обвиняет его в домогательствах.

Поводом для слушаний стали новые обвинения, прозвучавшие в подкасте Коринны цу Сайн-Витгенштейн-Сайн, которую называют кто советницей, кто близкой подругой, а кто - любовницей Хуана Карлоса.

Коринна утверждает, что Хуан Карлос шпионил за ней и третировал ее после того, как в 2012 году их отношения испортились.

Хуан Карлос, в настоящее время живущий в ОАЭ, на слушаниях не присутствовал. Все обвинения он отвергает. Решение по этому делу, как ожидается, будет вынесено через несколько недель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Коринна цу Сайн-Витгенштейн-Сайн утверждает, что после прекращения отношений Хуан Карлос шпионил за ней

Он подал апелляцию на принятое еще в марте решение лондонского Высокого суда, отклонившего его заявление о том, что он не подпадает под юрисдикцию английских судов, поскольку обладает неприкосновенностью как член королевской семьи.

"Какой бы особый статус подсудимый ни сохранял в соответствии с законодательством и конституцией Испании, он более не является сувереном или главой государства, что давало бы ему право на личную неприкосновенность", - заявил тогда судья Высокого суда Мэтью Никлин.

Однако бывшему королю было позволено оспорить часть этого вердикта, и сейчас его адвокаты добиваются для него в апелляционном суде Лондона правового иммунитета задним числом, на период до 2014 года, когда он отрекся и передал трон своему сыну Филипу VI.

Мешки с деньгами

Бизнес-леди Коринна цу Сайн-Витгенштейн-Сайн, гражданка Германии (она - немецкая принцесса по бывшему мужу), живущая в Англии и имеющая здесь вид на жительство, подала иск о домогательствах еще в 2020 году.

Она утверждает, что бывший король причинил ей сильную душевную боль своими "непрерывными и продолжительными преследованиями", начавшимися после того, как они прекратили отношения, и требует возмещения ущерба, поскольку Хуан Карлос, по ее словам, заставил ее вернуть подарки на сумму 65 миллионов евро.

Коринна говорит, что их отношения с Хуаном Карлосом испортились после печально известной совместной поездки на сафари в Ботсвану в 2012 году, когда король сломал бедро, и его пришлось эвакуировать домой на самолете. Об этом прознала пресса, и поведение короля, изволившего поохотиться на слонов в период тяжелого финансового кризиса и рекордного уровня безработицы в Испании, возмутило общественность.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Хуан Карлос с бывшей супругой королевой Софией на похронах Елизаветы II в Вестминстерском аббастве

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В свое время Хуан Карлос сыграл важную роль в переходе Испании от диктатуры в демократическому правлению и заслуженно пользовался уважением в самой стране и за рубежом, однако в последние годы королевская семья погрязла в коррупционных скандалах, а зять Хуана Карлоса даже отправился в тюрьму по обвинению в коррупции. Не обошла эта волна и самого короля: его обвинили в мошенничестве, и в 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына и по собственной инициативе отправился в ссылку в Объединенные Арабские Эмираты.

Кстати, сама история его исчезновения из Испании - а именно так было обставлено дело - вызвала много шума. Накануне отъезда он написал письмо сыну, в котором сообщил о своем намерении покинуть родину, чтобы, по его собственным словам, тот мог "править в спокойствии". Бывший монарх, находившийся под следствием не только у себя на родине, но и в Швейцарии, также добавил, что его решение уехать из Испании связано с некоторыми событиями его личной жизни, "вызвавшими общественный резонанс". При этом Хуан Карлос не уточнил, в какую страну намерен переехать и когда именно это должно произойти. Однако заверил, что если у следствия возникнут к нему вопросы, он готов на них ответить. После этого он отбыл в неизвестном направлении, заставив всех гадать, куда он подался.

Медиа-группа NIUS опубликовала фотографию, сделанную в день исчезновения бывшего испанского монарха, на которой похожий на него человек спускается по трапу самолета в Абу-Даби, однако лицо пожилого мужчины на снимке было наполовину скрыто медицинской маской.

На следующий день премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не знает о местонахождении бывшего короля. Испанская пресса высказывала предположения, что Хуан Карлос мог отправиться в Доминиканскую Республику или в соседнюю Португалию.

Однако уже к концу недели журналисты объявили, что им удалось разыскать бывшего испанского монарха в Абу-Даби, где он занял целый этаж в пятизвездочном отеле Emirates Palace.

Что же касается расследования многомиллионных выплат на счета Хуана Карлоса из Саудовской Аравии, то оно в итоге было свернуто за недостатком улик.

Однако теперь в подкасте под названием Corinna and the King, который ведет его бывшая любовница (или подруга, или советница), всплыли новые подробности их непростых отношений.

В этом подкасте Коринна открыто говорит про обвинения в коррупции, звучавшие в адрес короля, когда он еще занимал престол, и про "двор чудес", которым он руководил.

Она утверждает, что он возвращался домой из поездок "счастливый как пятилетний ребенок и с мешками денег", что, по ее словам, было "обычным делом".

Коринна также вспоминает, как однажды он позвонил владельцу одного знаменитого шато, где производится отменное бордо, и попросил прислать несколько бутылочек, "и вот уже прибывают 20 ящиков ценнейшего вина".

"Его желание было для всех законом, и люди буквально выворачивались наизнанку, чтобы угодить ему", - добавляет она.