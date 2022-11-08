Единому оператору отказано. Госдума не приняла скандальный законопроект о рекламе

час назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Депутаты Госдумы неожиданно отклонили скандальный законопроект о рекламе

Госдума во втором чтении неожиданно отклонила законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы, в поддержку которого ранее высказывался спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Перед тем как отклонить законопроект, который 8 ноября рассматривался во втором чтении, Госдума довольно долго пыталась его доработать. После принятия в первом чтении 15 июля срок приема поправок ко второму чтению продлевали трижды - сначала до сентября, потом до октября, а потом - до 1 ноября.

Первое чтение документа тоже было непростым - с реальными спорами, переходящими в крик, и прямыми обвинениями в лоббизме, чего в последние годы на Охотном ряду практически не случалась.

Накануне на Совете Думы - совещательном органе, в который входит руководство палаты и главы комитетов и который определяет повестку ближайших заседаний - с инициативой отклонить законопроект выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассказали Би-би-си два участника Совета. При этом ранее именно Володин горячо поддержал этот проект, представляя его как защиту и утешение "отечественных компаний".

В то же время один из членов Совета не исключает, что какие-то блоки из этого законопроекта всплывут потом в других инициативах.

Почему же поддержанный Вячеславом Володиным законопроект пока не нашел понимания у других членов парламента?

"Более позорного обсуждения давно не видел"

Законопроект "О рекламе" был внесен в Госдуму 8 июля, то есть уже после того, как завершилась весенняя сессия. Когда спустя полторы недели депутатов созвали на внеочередное заседание для утверждения Дениса Мантурова вице-премьером, Совет Госдумы решил в этот же день принять в первом чтении и проект Кирьянова.

Документ предполагает ​​создание в России "единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений", который устанавливал бы правила для других игроков рынка, а также мог бы получать места под рекламные конструкции без торгов на 30 лет.

Размещать информацию на цифровых баннерах можно было бы только через специальный сайт, контролируемый этим оператором. При этом оператор мог бы контролировать и объявления частных лиц.

Представляя законопроект, Артем Кирьянов пытался объяснить его необходимость "ситуацией, которая складывается в связи со специальной военной операцией, и теми угрозами, которые на сегодняшний день присутствуют в информационном пространстве", а также тем, что компании, владеющие досками объявлений, принадлежат иностранным юридическим лицам: например, сказал депутат, компания "Авито" - голландская.

Несмотря на эти объяснения, проект вызвал шквал возмущения, причем острые вопросы задавали не только депутаты от КПРФ и "Справедливой России", но даже единороссы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Оппозиционные фракции в Думе обвинили авторов законопроекта в неприкрытом лоббизме

Например, единоросс Николай Будуев отмечал, что единый оператор "будет забирать все самые привлекательные места в регионах по своему усмотрению, без торгов, на 30 лет". А единоросс Алексей Ситников заметил, что законопроект отменяет запрет на размещение рекламных конструкций на объектах культурного наследия и тем самым "ставит под угрозу историческую целостность старых городов России".

Депутаты от КПРФ, "Справделивой Росссии" были более прямолинейными и назвали законопроект лоббистским.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил, что под критерии, которые собираются предъявлять единому оператору, подходят только две компании, одна из которых связана с "депутатом Госдумы". Речь идет о крупнейших операторах наружной рекламы Russ Outdoor и Gallery.

От количества вопросов и их остроты депутат Кирьянов совсем растерялся, но на помощь ему тогда пришел спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин несколько минут говорил о том, что "компании из недружественных стран должны понимать: у них не получится собирать деньги в нашей стране у граждан и с предприятий, а дальше использовать их на поддержку экономики своих стран, которые в отношении России ввели санкции, финансируют покупку оружия для Украины". После чего часть вопрос спикер просто аннулировал.

Во время выступления представителей фракций коммунист Николай Арефьев заявил, что "более позорного обсуждения закона давно не видел".

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В январе этого года издание РБК писало, что Russ Outdoor купит Gallery, своего главного конкурента и второго игрока на рынке. С лета 2020 года 73,6% Russ Outdoor принадлежит ООО "Стинн", фактические бенефициары которой - братья Леван и Роберт Мирзояны, а также депутат-единоросс Госдумы нынешнего созыва Бекхан Барахоев, писало издание.

Бекхан Барахоев - депутат-единоросс, впервые избравшийся в Госдуму 8-го созыва. Он является членом комитета по безопасности и противодействию коррупции (предложенные в законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы поправки он поддержал).

Однако о закрытии сделки о покупке Gallery пока не сообщалось. При этом директором Gallery является Мария Комарова - супруга Ивана Лобанова, давнего соратника Вячеслава Володина.

Группа Gallery входит в холдинг "Медиа1", которым владеет Иван Таврин.

В середине октября РБК писал, что холдинг "Kismet Capital Group" Таврина заключил соглашение о покупке "Авито" за 151 млрд рублей. ФАС и правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями уже одобрили сделку.