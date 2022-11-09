Первый приговор за поджог военкомата в России: бывший учитель Илья Фарбер получил три года

час назад

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Автор фото, TASS

В Удмуртии суд приговорил бывшего учителя Илью Фарбера к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима за поджог военкомата. После вторжения в Украину в России подожгли уже десятки военкоматов и административных зданий. Но это первый известный приговор по такому делу.

Игринский районный суд Удмуртии признал Илью Фарбера виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершённое путём поджога из хулиганских побуждений).

В мае этого года Фарбера арестовали по делу о поджогах военкомата и призывного пункта в поселке Игра. По версии следствия, он изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам и "умышленно уничтожил путем поджога" имущество, принадлежащее военкоматам региона. В здании военкомата сгорел кабинет на первом этаже, призывной пункт почти не пострадал, сообщал тогда Интерфакс.

48-летний Фарбер - житель подмосковного Красногорска, в Удмуртии он навещал родных.

На судебном заседании в среду Фарбер признал вину в полном объёме, от дачи показаний отказался, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Однако в суде были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования: тогда он говорил, что умысла на уничтожение чужого имущества у него не было, он "хотел проверить себя сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт, увидев огонь, понял, что натворил, жалеет о том, что сделал".

Фарберу также присужден штраф в размере 2 660 000 рублей.

После начала войны в России подожгли уже десятки военкоматов и административных зданий. Однако после объявления мобилизации началась новая, еще более масштабная волна поджогов.

Кто такой Илья Фарбер

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Илья Фарбер в 2012 году был осужден по резонансному делу о коррупции, а позже опущен по УДО.

Он получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Фарбер тогда работал учителем ИЗО, литературы и музыки в деревне Мошенка Осташковского района Тверской области и участвовал в ремонте местного дома культуры. Этот ремонт и стал причиной обвинения его во взятках.

После того как Верховный суд отменил изначальный приговор - восемь лет колонии, Фарбер был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в 3 млн рублей (91 тыс. долларов).