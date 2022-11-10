Россия оставляет Херсон. Что об этом сказали по телевизору?

час назад

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В среду министр обороны Сергей Шойгу приказал отвести войска из оккупированного Херсона. На российском государственном телевидении - ни в новостных программах, ни в ток-шоу - произошедшего не заметили.

В основных вечерних выпусках новостей не было никаких собственных комментариев или анализа - каналы в основном показывали полное видео отчета командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина.

На нем генерал говорил, с одной стороны, что обстановка в районе "спецоперации" в целом "стабилизирована", боевые возможности российской группировки якобы возросли за счет мобилизованных и добровольцев, на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия, а с другой - наиболее целесообразный вариант - организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр, предлагается занять оборону по левому берегу, держать группировку войск на правом берегу - бесперспективно, подытожил командующий группировкой.

Шойгу с ним согласился.

В подводках к новостным сюжетам был выбран фокус на спасении жизней. На "России 1" перед началом сюжета ведущий зачитал текст: "О ситуации в районе СВО командующий объединенной армией Сергей Суровикин доложил Сергею Шойгу в ходе совещания на командном пункте. Планируя операцию, наши военные делают все, чтобы сохранить жизни российских военных и гражданского населения. Министр обороны отдельно подчеркнул, что на линию соприкосновения из числа мобилизованных необходимо отправлять только максимально подготовленных бойцов".

На "Первом канале" произошедшее назвали "перегруппировкой войск в районе Херсона".

На НТВ ведущий сообщил о "тревожной ситуации в районе Херсона", которая "требует быстрых и непростых решений, в частности, маневров по переброске российских подразделений".

Аналогичные слова звучали и в ток-шоу. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в программе "60 минут" назвал сдачу Херсона "тяжелым решением". "Суровикин взял ответственность на себя, но мы должны понимать, что в ситуации, когда он возглавил группировку, наверное, рассчитывать на то, что он сможет изменить какие-то моменты, которые были до его назначения, было просто невозможно. В любом случае, тот, кто кинет камень в спину российской армии, тот изменник", - утверждал Коротченко. Он добавил, что по-прежнему убежден в победе российской армии, хотя, по его мнению, "она не будет легкой".

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Ведущая программы Ольга Скабеева вообще назвал отход "плановым". Все потому, говорила Скабеева, что Суровикин "сразу говорил, что обстановка очень и очень непростая, пожалуй, это связано с не самыми, возможно, удачными действиями в ходе весенней кампании". "Решение непростое, но оно принято для сбережения жизней и мирных, и военных", - повторяла ведущая.

Руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенат запаса Евгений Бужинский заявил в программе "60 минут", что "с военной точки зрения вот две причины, это фактически выведение из строя тех небольших путей снабжения, Антоновский мост, там по Каховскому водохранилищу и невозможность снабжать ни жителей города, ни нашу группировку". Второй причиной он назвал опасность затопления. "Если действительно Каховская плотина будет разрушена, то Херсон просто был бы затоплен, и пришлось бы эвакуировать оттуда и жителей, и наши войска в совершенно других экстремальных условиях. Поэтому да, психологически решение непростое, тяжелое решение, но вполне оправданное", - заключил он.

"Полная цензура по Херсону", - написал вчера прокремлевский политолог Сергей Марков, но потом удалил этот пост. На это обратил внимание журналист Олег Кашин (признан в России "иностранным агентом").

Как отреагировала партия войны

Те, кого принято сейчас относить к сторонникам войны, решение Шойгу и Суровикина вчера поддержали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что "взвесив все "за" и "против", генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат". Призвал не говорить "о "сдаче" Херсона. "Сдают" вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережёт, и занимает более выгодную стратегическую позицию - удобную, безопасную".

"Решение, принятое Суровикиным, непростое, но он поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений. Хочу подчеркнуть, что операция по выводу войска всегда крайне сложна. Повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции", — сказал основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что российские военные под Херсоном "подвергались огромному риску", поэтому "главная цель сегодняшнего маневра - защита населения при максимальном сбережении личного состава".

Патриотические блогеры

"Мы не знаем, как это будут преподносить на федеральных каналах. Будут ли сглаживать горькую пилюлю успокаивающими словами "история расставит всё по местам", опытом Великой Отечественной войны, фразой про то, что "кончится армия — закончится противник" и прочими мантрами. В глазах населения это — поражение", - написали авторы телеграм-канала "Рыбарь".

"Горько. Обидно. Если сейчас ещё и подпишем мир с Украиной (а на переговоры нам уже двое суток намекают в МИД России) — что ж, это будет смачный плевок патриотической, ядерной прослойке российского общества", - заключили они.

Военный блогер Владлен Татарский отступление от Херсона сравнил с отступлением от Киева в начале войны. Он считает, что за город нужно было побороться и не сдавать его без боя.

Один из авторов военного проекта WarGonzo написал, что "победу создают не только популярными и простыми решениями, но и наступая на горло гордыне": "Здравый смысл должен быть во всех решениях, даже неприятных".