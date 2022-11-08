Полиция Германии провела обыски в филиалах банка UBS. Проверяли счета "российского олигарха"

час назад

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Автор фото, ANDRE PAIN/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Обыск прошел в том числе и в этом филиале банка UBS во Франкфурте

Бюро уголовной полиции Германии провело обыски в местных филиалах швейцарского банка UBS - искали свидетельства отмывания денег "российским олигархом". Чьи именно активы проверяли обыскивающие, прокуратура не уточняет.

По данным немецких СМИ, речь идет о бизнесмене Алишере Усманове, однако его представитель эти подозрения категорически отверг.

Первым об обысках в филиалах банка UBS во Франкфурте и Мюнхене сообщил сайт немецкого журнала Spiegel (нужна подписка), затем немецкие правоохранительные органы рассказали некоторые подробности и другим мировым средствам массовой информации.

Пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта пояснил журналистам, что дело, в рамках которого ведутся обыски, касается отмывания денег - то есть легализации незаконных доходов - в размере десятков миллионов евро. Имени подозреваемого он не назвал, однако упомянул, что в Германии и ранее обыскивали собственность того же человека по тому же делу.

Немецкая пресса делает из этого упоминания однозначный вывод: речь об Алишере Усманове. Два месяца назад Бюро уголовной полиции обыскало в порту Бремена принадлежащую российскому бизнесмену яхту, а также его виллу на озере Тегернзее в немецких Альпах.

Руководство швейцарского UBS и немецкие правоохранительные органы заверяют, что к самому банку у немцев претензий нет.

Представитель Усманова заявил, что обвинения в отмывании денег и уклонении от налогов в адрес его шефа безосновательны.

"Они являются необоснованными, ложными и клеветническими. Усманов - законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России", - цитирует его слова агентство ТАСС.

Представитель олигарха также заверил, что недвижимость, яхта и другое имущество, которое было изъято в ходе обысков, принадлежат не Усманову, а неким трастам, которые он не контролирует. Что же касается принадлежащих магнату активов на территории ЕС, то их он якобы задекларировал.

По словам представителя бизнесмена, документация удостоверена аудиторами "большой четверки" - EY, KPMG, Deloitte и PwC.

Автор фото, AFP/Sputnik Подпись к фото, Алишер Усманов попал под санкции вместе с другими российскими магнатами, которые, по мнению союзников Украины, поддерживают Путина - добровольно или принудительно (фото 2017 года)

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung еще в понедельник сообщила, что в ходе сентябрьского обыска на яхте Dilbar, предположительно принадлежащей Усманову, были изъяты 30 картин известных художников (в том числе работа Марка Шагала), общая стоимость которых оценивается в 5 млн евро.

69-летний Алишер Усманов - российский магнат узбекского происхождения, основатель холдинга "Металлоинвест" и один из богатейших людей России и мира. Сразу после вторжения в Украину российских войск он попал под санкции Евросоюза, США, Британии, Японии, Канады и Австралии.