В США кто-то получил самый большой джекпот в истории. На кону лотереи Powerball было $2 млрд

8 часов назад

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Автор фото, EPA/EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, У лотереи Powerball не было победителя уже 40 розыгрышей подряд

Американская лотерея Powerball объявила, что после розыгрыша в понедельник в одном из приобретенных билетов совпали все цифры. Таким образом пока неизвестный обладатель счастливого билета сорвал самый крупный джекпот в истории - его размер составил 2,04 млрд долларов.

Правда на практике этот человек (или группа людей) могут получить намного меньше. Билеты Powerball стоят 2 доллара, и у победителя есть возможность выбрать либо единовременный (несколько меньший) платеж, который составит 997,6 млн долларов до выплаты налогов, либо получение полной суммы в виде аннуитета (то есть ежегодной выплаты), который перечисляется в течение 29 лет. Почти все победители выбирают вариант платежа наличными.

О том, кто именно купил победивший лотерейный билет, пока не сообщается. Известно лишь, что его приобрели в Калифорнии, на территории Алтадины, неподалеку от Лос-Анжелеса.

Еще один человек выиграл 2 млн долларов, а 21 билет принесет владельцам по миллиону долларов.

По мере того, как на протяжении трех месяцев никому не удалось угадать заветные номера, призовой выигрыш продолжал расти.

По данным Powerball, шансы на выигрыш джекпота в розыгрыше составляли один к 292,2 миллионам.

Предыдущий мировой рекорд по размеру джекпота был установлен в 2016 году, когда 1,59 млрд долларов были разделены между тремя игроками Powerball.

В лотерее Powerball, основанной в 1992 году, принимают участие 45 из 50 штатов США, Административный округ Колумбия, в котором расположена столица Вашингтон, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

Джекпот можно выиграть, когда в билете совпадают все шесть основных номеров. Если таких билетов окажется несколько, сумма делится между их владельцами поровну.

В последний раз джекпот был выигран 3 августа, когда победитель выбрал единовременную выплату в размере 206,9 млн долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для того, чтобы получить первый приз, надо угадать все шесть номеров, но и пять верных номеров могут обогатить счастливчика на миллион. На табло - предыдущий джекпот, который после 5 ноября вырос еще больше

Самые крупные призовые лотерейные выплаты в мире приходятся как раз на Соединенные Штаты, хотя испанская Рождественская лотерея Sorteo Extraordinario de Navidad считается крупнейшей в мире лотерейной игрой с самым крупным общим призовым фондом.

В 2012 году первый приз составил 720 млн евро (по обменному курсу того времени - 941,8 млн долларов США).

В истории общеевропейской лотереи Euromillions самый крупный выигрыш пришелся на 19 июля 2022 года и составил более 232 млн долларов США.

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