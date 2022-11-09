Промежуточные выборы в США: появляются первые результаты. За какими штатами нужно следить

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Election workers process absentee ballots cast in the US midterm elections

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Несколько штатов США закончили голосовать на промежуточных выборах, во время которых американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах. Первые результаты уже появляются, однако судьба ключевых штатов, которые могут решить судьбу этих выборов, пока не ясна. Мы рассказываем, на какие регионы США стоит обратить внимание и почему.

Судя по прогнозам телекомпании Си-би-эс - американского партнера Би-би-си, в результате выборов контроль над Палатой представителей может перейти к республиканцам. В настоящее время обе палаты Конгресса контролируются демократами президента Джо Байдена.

Сейчас демократы занимают 220 мест в парламенте, республиканцы 212. Чтобы получить большинство, у партии должно быть 218 мест. То есть, республиканцам, чтобы перехватить инициативу, нужно получить на этих выборах всего шесть мест.

Что касается Сената, то предварительные опросы показывают примерно равные шансы и для демократов, и для республиканцев.

Флорида: победа Рона Десантиса

Первый важный результат избирательной ночи - избрание губернатора Флориды Рона Десантиса на новый срок (он возглавлял штат с 2019 года). По прогнозам Си-би-эс, Десантис должен одержать победу, также сохранит свой мандат республиканский сенатор Марко Рубио.

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Рон Десантис снова стал губернатором Флориды

Как передает корреспондент Би-би-си Нада Тавфик, которая работает во Флориде, результаты голосования в этом штате могут стать определяющими для судьбы Палаты представителей.

И хотя победа республиканцев здесь была предсказуемой, очень важно понимать, насколько значительным окажется их преимущество.

Например, каким будет результат Рона Десантиса и сможет ли губернатор увеличить число республиканских голосов по сравнению с результатом Дональда Трампа в 2020 году. Тогда бывший президент победил во Флориде с преимуществом более 3% - самым большим в истории президентских выборов в этом штате с 2004 года. Если, как предполагают некоторые, результат Десантиса будет еще более убедительным, движение Флориды вправо закрепится окончательно.

Кроме того, наш корреспондент будет внимательно следить за результатами выборов в округе Майами-Дейд - самом густонаселенном во Флориде. Ранее здесь безусловное преимущество имели демократы, но первые оценки показали, что на промежуточных выборах более активными были избиратели-республиканцы. Похожие изменения происходят в Джексонвилле, Орландо и Тампа-Бэй. В результате Республиканская партия может получить в штате все пять мест, которые ей необходимы для контроля над Палатой представителей.

Аризона: важнейшее поле боя

Как передает из Аризоны корреспондент Би-би-си Софи Лонг, этот штат является одним из самых важных на политической карте США и в нем можно в миниатюре увидеть процессы, которые происходят по всей стране.

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Избиратели в Аризоне ждут резульатов выборов

Инфляция здесь выше среднеамериканской; намного острее, чем в других штатах, стоит проблема миграции и безопасности (Аризона граничит с Мексикой). Кроме того, здесь очень очевидны последствия глобального потепления - штат страдает от засух и пожаров. Местные жители также не прекращают ожесточенно спорить о легальности абортов.

Аризона традиционно была республиканским штатом, но в 2020 году Джо Байден выиграл здесь с совсем небольшим преимуществом (меньше половины процентного пункта). Бывший президент Трамп пытался убедить сотрудников местной избирательной комиссии отменить результат голосования.

Сейчас в Аризоне ведутся одни из самых ожесточенных политических битв в США. Республиканцы и демократы идут здесь буквально нос к носу, и политическое расстояние между ними никогда еще не было настолько большим.

Пенсильвания: губернатор и президентские выборы

Пенсильвания - это еще один "колеблющийся штат", который может проголосовать как за демократов, так и за республиканцев. Здесь дважды победил Барак Обама, но в 2016 году избиратели поддержали Трампа, а не Хиллари Клинтон. В 2020 году они снова отдали предпочтение демократам, проголосовав за Джо Байдена.

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Даг Мастриано перед началом митинга в день выборов

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За пост губернатора Пенсильвании борется отставной полковник и сторонник христианского фундаментализма сенатор Даг Мастриано, который участвовал в неудачной попытке Трампа и его окружения оспорить победу Байдена на президентских выборах 2020 года. Мастриано заявлял, что если его выберут губернатором, он будет контролировать процесс сертификации президентских выборов в своем штате.

Как передает корреспондент Би-би-си Джон Садворт, который работает в Пенсильвании, главными здесь стали две гонки. Первая - за пост губернатора, а вторая - за место сенатора. В верхнюю палату Конгресса здесь баллотируются ставленник Трампа популярный телеведущий, бывший врач Мехмет Оз и демократ Джон Феттерман.

В этом году Феттерман пережил инсульт, что вызвало вопросы относительно его здоровья. Однако он пытается заручиться поддержкой местных рабочих и противопоставляет себя Озу, которого обвиняют в непонимании обычных людей и оторванности от их жизни.

Результаты выборов в Пенсильвании могут стать известными лишь через несколько дней - это связано с местной системой подсчета голосов. Поэтому есть опасения, что подобная задержка может спровоцировать новые конспирологические теории, отмечает наш корреспондент.

Судя по первым результатам подсчета голосов, пока дистанция между Озом и Феттерманом слишком мала, чтобы назвать победителя.

И другие…

Кроме того, важно следить за результатами выборов в штате Джорджия, где победа Байдена в 2020-м стала первым успехом кандидата в президенты от демократов с 1992 года. За место сенатора здесь борются демократ Рафаэль Уорнок и поддержанный Трампом знаменитый игрок в американский футбол Гершель Уолкер. Последний резко выступает против абортов, хотя во время кампании звучали утверждения, что он якобы заплатил двум женщинам за прерывание беременности.

По данным анализа Си-би-эс, предварительные результаты голосования пока говорят о том, что шансы на победу Уорнока и Уолкера примерно равны.

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На выборах сенатора в Нью-Гемпшире борются демократ Мэгги Хассан и республиканец Дон Болдуч, который поддерживал признанные ложными конспирологические теории о том, что настоящим победителем президентских выборов в 2020 году якобы был Трамп. Впрочем, избирателей на этих выборах будет намного больше интересовать экономика, и по этой причине они могут сделать выбор в пользу республиканца.

Еще один важный штат - Висконсин, где республиканский сенатор Рон Джонсон сражается с претендентом от демократов - заместителем местного губернатора Манделой Барнсом.

Почему важны эти выборы

Результаты этих выборов неизбежно сильно повлияют на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.

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Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы. Это типично: при избрании нового президента его партия чаще всего получает контроль над обеими палатами Конгресса.

Однако шансы демократов сохранить свое влияние в Конгрессе невелики - обычно партия действующего президента на его первом сроке промежуточные выборы проигрывает. Исключение было только в 2002 году, через год после терактов 11 сентября, когда популярность Буша-младшего оставалась очень высокой.

Подробнее о раскладе в текущей выборной ситуации мы рассказали здесь.

Потеря любой из палат затруднит в следующие два года жизнь президенту Байдену, поскольку республиканцы будут пытаться блокировать принятие законов, и смогут проводить свои - например, помощь Украине и запрет на аборты.