Умер экс-директор ФСКН, опальный соратник Путина Виктор Черкесов
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Бывший руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) Виктор Черкесов умер в возрасте 72-х лет, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО", - написал он в своем телеграм-канале.
В 1992-1998 годах Черкесов возглавлял УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а когда Владимир Путин возглавил ФСБ, стал его заместителем. В эти года он был одним из ближайших друзей и соратников Путина, утверждал политиолог Станислав Белковский.
Во время предвыборной кампании 2000 года Черкесов активно участвовал в избирательной кампании своего бывшего начальника. С мая 2000-го по март 2003-го года он был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
Впоследствии Черкесов был руководителем Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. ФСКН России просуществовала с марта 2003 по апрель 2016 года, после чего ее функции были переданы в систему МВД. Черкесов возглавлял службу с 2003 по 2008 годы.
Черкесов считается опальным ветераном ФСБ. На посту главы ФСКН в октябре 2007 года он опубликовал в "Коммерсанте" статью "Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев".
Как писал "Коммерсант", текст был "обращен прямо против ФСБ, которой руководит Николай Патрушев", но одновременно был "манифестом, из которого следует, что именно силовики-"чекисты" спасли Россию от распада и исчезновения: страна, летевшая в пропасть, зацепилась за "чекистский крюк".
Путин публикацией остался недоволен, уже в следующем году Черкесов был снят с с поста. "Выносить такого рода проблемы в СМИ считаю некорректным. И если кто-то действует таким образом, предъявляет такого рода претензии о войне спецслужб, сам сначала должен быть безупречным", - комментировал "Коммерсанту" статью Владимир Путин.
Впоследствии Черкесов недолго был руководителем Рособоронпоставки и депутатом Госдумы от КПРФ (эксперты считали, что на этот шаг его толкнула обида на Путина).
В 2000 году жена Виктора Черкесова Наталья создала и возглавила информационное агентство "Росбалт" (внесено в реестр СМИ-"иноагентов" в России).