В российских школах введут начальную военную подготовку

31 минуту назад

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Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, Военная подготовка в школе в Иваново (фото 2010 года)

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что со следующего учебного года в российских школах появится курс по начальной военной подготовке. Он был исключен из школьной программы в начале 1990-х годов.

"Курс будет уже со следующего года в школах. Сейчас он действительно готовится. До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы со следующего года могут в своей работе использовать", - заявил Кравцов после заседания почетного жюри просветительской премии "Знание".

Ранее Кравцов отмечал, что НВП уже включена в школьный курс обучения Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Ввести отдельный курс по военной подготовке в обязательную программу среднего общего образования предложил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Во вторник он заявил, что еще месяц назад обратился в министерство обороны с просьбой дать оценку инициативе и получил положительный ответ. "Известия" писали, что идею поддержал начальник генштаба, замглавы минобороны Валерий Герасимов.

Герасимов, по данным издания, предложил школам, в которых нет подходящих преподавателей, набирать сотрудников из "граждан, ранее проходивших военную службу по контракту на офицерских должностях, в приоритетном порядке военнослужащих - участников боевых действий".

Минпросвещения в ответ на запрос Миронова подтвердило, что ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах - "в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны (в объеме 35 часов в течение пяти дней)".

СМИ подсчитали, что в случае если курс НВП займет 35 часов, то вместе с появившимися в этом году "Разговорами о важном" уроки, связанные с войной, будет занимать до 6% средней годовой учебной нагрузки.

Классные часы "Разговоры о важном", на которых школьникам должны прививать патриотизм и рассказывать о целях войны в Украине, появились в учебной программе одновременно с обязательным поднятием флага перед уроками в этом году.