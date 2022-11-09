В российских школах введут начальную военную подготовку
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что со следующего учебного года в российских школах появится курс по начальной военной подготовке. Он был исключен из школьной программы в начале 1990-х годов.
"Курс будет уже со следующего года в школах. Сейчас он действительно готовится. До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы со следующего года могут в своей работе использовать", - заявил Кравцов после заседания почетного жюри просветительской премии "Знание".
Ранее Кравцов отмечал, что НВП уже включена в школьный курс обучения Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
Ввести отдельный курс по военной подготовке в обязательную программу среднего общего образования предложил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Во вторник он заявил, что еще месяц назад обратился в министерство обороны с просьбой дать оценку инициативе и получил положительный ответ. "Известия" писали, что идею поддержал начальник генштаба, замглавы минобороны Валерий Герасимов.
Герасимов, по данным издания, предложил школам, в которых нет подходящих преподавателей, набирать сотрудников из "граждан, ранее проходивших военную службу по контракту на офицерских должностях, в приоритетном порядке военнослужащих - участников боевых действий".
Минпросвещения в ответ на запрос Миронова подтвердило, что ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах - "в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны (в объеме 35 часов в течение пяти дней)".
СМИ подсчитали, что в случае если курс НВП займет 35 часов, то вместе с появившимися в этом году "Разговорами о важном" уроки, связанные с войной, будет занимать до 6% средней годовой учебной нагрузки.
Классные часы "Разговоры о важном", на которых школьникам должны прививать патриотизм и рассказывать о целях войны в Украине, появились в учебной программе одновременно с обязательным поднятием флага перед уроками в этом году.
Включение в классные часы рассказов о "спецоперации" спровоцировало скандал, и упоминания о войне с Украиной из официальных методичек убрали. Правда, министр Кравцов настаивает, что про "спецоперацию" детям все равно будут рассказывать: просто эту тему распределили по урокам всего года.
- LIVE: Последние новости в режиме реального времени
- ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ: "Мой жених - военный, и у него есть любимый. Но я должна выйти за него"
- РЕПОРТАЖ: Война и люди: ужасы, пережитые украинцами на фронте и в оккупации
- АНАЛИЗ: Чего ждать Украине, если республиканцы получат большинство в Конгрессе США?
- РАССЛЕДОВАНИЕ: "Каждый из нас считает себя виноватым". Как россияне семьями уходят на войну