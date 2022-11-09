Оккупационная администрация Херсонской области сообщила о смерти Кирилла Стремоусова

20 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Погиб заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, заявили российские телеграм-каналы и СМИ. Об этом стало известно на фоне противоречивых сообщений о возможном уходе российских военных из Херсона.

Сообщения о гибели Стремоусова сначала распространили пророссийские блогеры, а затем и государственные СМИ. По их версии, он погиб в ДТП. Подробности происшествия в сообщениях не приводятся.

Ранее в среду военные блогеры сообщали, что с административных зданий в оккупированном Херсоне стали исчезать российские флаги. Накануне оккупационные власти Херсонской области объявили о завершении организованной эвакуации (украинские власти называют ее принудительной депортацией) жителей правого берега Днепра. Назначенные Россией чиновники также переехали на левый берег в ожидании украинского контрнаступления.

До российского вторжения в Украину Стремоусов был известен как активист, недачно пытавшийся избраться депутатом и мэром Херсона, один из лидеров украинского движения против вакцинации от коронавируса. В 2019 году его подозревали в участии в нападении на редакцию одной херсонской газеты с применением слезоточивого газа и травматического оружия.

Херсон оказался в российской оккупации в первые дни войны.

16 марта 2022, через несколько недель после перехода Херсонской области под контроль России, в интернете было опубликовано видео с собрания в Херсонском областном совете, на котором несколько человек объявили о создании "комитета спасения за мир и порядок". Возглавивший этот комитет Стремоусов объявил, что "регион хочет наладить с Россией торгово-экономические и социально-культурные связи".

27 апреля РИА Новости сообщило, что в Херсонской области сформировали новые администрации, в том числе областную. Ее возглавил 65-летний Владимир Сальдо, который был мэром Херсона в 2002-2012 годах и народным депутатом Верховной рады Украины от "Партии регионов". Заместителем Сальдо себя объявил Стремоусов.

На новом посту Стремоусов также выделялся одиозными высказываниями и скандалами. Он предлагал "присоединить" Херсонскую область к России без проведения референдума и объявления независимости.

30 августа Стремоусов опубликовал видеообращение с критикой того, как украинские каналы и СМИ освещали контрнаступление Вооруженных сил Украины под Херсоном.