Оккупационная администрация Херсонской области сообщила о смерти Кирилла Стремоусова
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Погиб заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, заявили российские телеграм-каналы и СМИ. Об этом стало известно на фоне противоречивых сообщений о возможном уходе российских военных из Херсона.
Сообщения о гибели Стремоусова сначала распространили пророссийские блогеры, а затем и государственные СМИ. По их версии, он погиб в ДТП. Подробности происшествия в сообщениях не приводятся.
Ранее в среду военные блогеры сообщали, что с административных зданий в оккупированном Херсоне стали исчезать российские флаги. Накануне оккупационные власти Херсонской области объявили о завершении организованной эвакуации (украинские власти называют ее принудительной депортацией) жителей правого берега Днепра. Назначенные Россией чиновники также переехали на левый берег в ожидании украинского контрнаступления.
До российского вторжения в Украину Стремоусов был известен как активист, недачно пытавшийся избраться депутатом и мэром Херсона, один из лидеров украинского движения против вакцинации от коронавируса. В 2019 году его подозревали в участии в нападении на редакцию одной херсонской газеты с применением слезоточивого газа и травматического оружия.
Херсон оказался в российской оккупации в первые дни войны.
16 марта 2022, через несколько недель после перехода Херсонской области под контроль России, в интернете было опубликовано видео с собрания в Херсонском областном совете, на котором несколько человек объявили о создании "комитета спасения за мир и порядок". Возглавивший этот комитет Стремоусов объявил, что "регион хочет наладить с Россией торгово-экономические и социально-культурные связи".
27 апреля РИА Новости сообщило, что в Херсонской области сформировали новые администрации, в том числе областную. Ее возглавил 65-летний Владимир Сальдо, который был мэром Херсона в 2002-2012 годах и народным депутатом Верховной рады Украины от "Партии регионов". Заместителем Сальдо себя объявил Стремоусов.
На новом посту Стремоусов также выделялся одиозными высказываниями и скандалами. Он предлагал "присоединить" Херсонскую область к России без проведения референдума и объявления независимости.
30 августа Стремоусов опубликовал видеообращение с критикой того, как украинские каналы и СМИ освещали контрнаступление Вооруженных сил Украины под Херсоном.
Позже выяснилось, что ролик был записан в Воронеже, в тысяче километров от Херсона. А конкретно - в пятизвездочном отеле Mariott.
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Российские чиновники вслед за президентом Путиным уверяют: оккупация Украины не входит в планы России. Но ситуация в захваченных городах говорит об обратном. Би-би-си изучила пророссийские паблики и поговорила с местными жителями, чтобы понять, что реально происходит на захваченных землях.