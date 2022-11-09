Редчайшая находка. В Тоскане обнаружили сразу 24 прекрасно сохранившиеся древние скульптуры

час назад

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Автор фото, EPA

Итальянские археологи обнаружили в Тоскане 24 прекрасно сохранившиеся древние бронзовые статуи.

Скульптуры нашли в районе руин древнеримских бань в коммуне Сан-Кашано-деи-Баньи, в провинции Сиена, примерно в 160 км от Рима.

Статуи возрастом около 2300 лет изображают древнеримских богов - Гигею, Аполлона и других. Некоторые эксперты считают, что потенциально находка может "переписать историю", и существенно дополнить наши знания о Древнем Риме.

Произведения искусства нашли непосредственно под древнеримскими термами, вместе с 6000 бронзовых, серебряных и золотых монет. Период со второго века до нашей эры до первого века нашей эры был для древней Тосканы "временем больших перемен", говорят в министерстве культуры Италии. Именно в этот период провинция из этрусской стала древнеримской.

Джакопо Таболли, младший профессор Университета для иностранцев в Сиене, возглавляющий археологические работы, думает, что статуи могли погрузить в термальные воды в рамках какого-то ритуала. "Ты даешь что-то воде, потому что надеешься, что вода даст тебе что-то взамен", - объясняет он психологию обитателей древнего мира.

Таболи отмечает, что так много этрусских и древнеримских статуй из бронзы и терракоты в Италии еще не находили. "Это уникально еще и потому, что большинство до сих пор обнаруженных нами статуй этого периоды были терракотовыми", - добавляет ученый.

Теперь статуи восстановят в лаборатории близлежащего города Гросетто, а затем выставят в музее Сан-Кашано-деи-Баньи.

Массимо Осанна, глава управления государственных музеев Италии, называет находку важнейшей с 1972 года. Тогда археологи нашли бронзовых "воинов из Риаче" - пару изображавших воинов скульптур из бронзы, сделанных в 460-450 годах до н. э. "Это безусловно одна из самых значительных бронзовых находок в истории древнего Средиземноморья", - говорит он.

Автор фото, Reuters

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Автор фото, EPA