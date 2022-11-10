Спецэфир. Россия выводит войска из Херсона: новый этап войны?
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9 ноября Россия объявила об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Это "непростое решение" министр обороны страны Сергей Шойгу объяснил заботой о жизни российских солдат.
Как в Украине относятся к объявленному Москвой выходу, какие политические и военные последствия он будет иметь для России и Украины? Что происходит сейчас в Херсоне и что о происходящем говорят местные жители?
А также будут ли США и другие союзники Украины добиваться переговоров Киева и Москвы и на каких условиях?
Обо всем этом ведущий Олег Антоненко говорит с нашими корреспондентами в спецэфире с 20.00 по московскому времени. Присоединяйтесь!
Видео, Что думают в Киеве об отводе российских войск от Херсона?
9 ноября министр обороны РФ Шойгу дал приказ отвести российские войска от Херсона.