Спецэфир. Россия выводит войска из Херсона: новый этап войны?

час назад

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9 ноября Россия объявила об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Это "непростое решение" министр обороны страны Сергей Шойгу объяснил заботой о жизни российских солдат.

Как в Украине относятся к объявленному Москвой выходу, какие политические и военные последствия он будет иметь для России и Украины? Что происходит сейчас в Херсоне и что о происходящем говорят местные жители?

А также будут ли США и другие союзники Украины добиваться переговоров Киева и Москвы и на каких условиях?