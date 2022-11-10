"Значительно больше 100 тысяч". США оценили потери Украины и России в войне и призвали к переговорам

час назад

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Автор фото, Reuters

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли дал примерную оценку потерь украинской и российской стороны с начала полномасштабного вторжения России на украинскую территорию.

"Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", - заявил Милли, который также является самым высокопоставленным военным советником президента США Джо Байдена, во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Милли призвал стороны к переговорам. По его словам, именно сейчас для этого появилась возможность.

"Должно появиться взаимное понимание того, что военной победы, в истинном смысле этого слова, может быть, невозможно добиться военными средствами, и нужно переходить к другим методам", - сказал он.

Удобным моментом для переговоров Милли считает зимние месяцы, когда действия на фронте приостановятся или замедлятся из-за холодов.

"Когда появилась возможность переговоров, когда можно достичь мира... ловите момент", - ответил Милли на вопрос журналиста.

Потери

Автор фото, Reuters

Милли не уточнил, каким образом он получил сведения о потерях. Его версия значительно отличается и от официальных чисел потерь, которые дают стороны, и от подсчетов Би-би-си. Все эти версии также сильно отличаются друг от друга.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что, по данным на 9 ноября, на войне было убито более 77 тыс. российских военных. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Об украинских потерях известно меньше. В конце августа главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил о гибели около 9 тысяч украинских военных. В начале лета украинские власти заявляли, что на войне погибло около 10 тысяч военнослужащих ВСУ.

Список Би-би-си и "Медиазоны"

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Ольга Ившина, корреспондент Русской службы Би-би-си

С первого дня войны Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров. На 10 ноября нам удалось подтвердить информацию более чем о 8600 погибших солдатах и офицерах (подробный текст об этом выйдет в пятницу, 11 ноября).

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 200 человек.

По оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых.

На основе этих данных можно предположить, что безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 77 400 человек.

При этом с появлением на украинском фронте первых мобилизованных россиян цифры потерь российской армии, о которых сообщает в ежедневной сводке командование ВСУ, в несколько раз выросли.

Если летом и в начале осени ВСУ докладывали в среднем о 200 погибших российских военнослужащих в день, то сейчас - о 600 и более.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке.

Переговоры

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о запрете переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин еще с начала осени говорил о "готовности к диалогу", однако с учетом "реалий", то есть с признанием аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Эту позицию во вторник подтвердила спикер МИД России Мария Захарова. "Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", - сказала она на брифинге.

Позиция Украины противоположна - Киев требует полного восстановления территориальной целостности страны, в том числе возвращения Крыма, наказания виновных и возмещения ущерба, нанесенного войной.

Правда, в последних заявлениях тон Зеленского несколько смягчился: из его требований исчез тезис о необходимости отстранения Путина с должности для начала диалога между странами.

Издание Politico связывало это с визитом в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Он якобы попросил украинские власти "продемонстрировать свою готовность" к разрешению конфликта с Россией.

"Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны показать готовность разрешить конфликт", - пишет издание со ссылкой на источник.

К переговорам призывала и недавно посетившая Киев посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Однако она добавила, что решение об их начале должна принимать Украина.