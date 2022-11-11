"Поседевшие, постаревшие, глаза пустые". Родные курских мобилизованных нашли их в Луганской области

15 минут назад

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Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

Родственники мобилизованных из Курской области встретились со своими мужьями и сыновьями в Луганской области Украины. В последние дни родные отправленных на войну требовали от властей, чтобы мобилизованных забрали с передовой.

Группе жен и матерей мобилизованных из Курской области, которые в начале недели съехались на границу России и Украины, удалось проникнуть в Старобельск, к своим мужьям и сыновьям, которые отошли от передовой линии около райцентра Сватово в Луганской области.

Уже почти неделю жены и матери мобилизованных требуют, чтобы их мужчин убрали с передовой, где те, как им стало известно, оказались без должной подготовки и даже без командиров. Региональные власти вынуждены были реагировать на эти обращения, не подтверждая при этом сообщения о больших потерях среди мобилизованных.

О положении курских мобилизованных и просьбе родных оказать им помощь Би-би-си рассказывала в среду.

На рассвете в четверг, не дождавшись какой-либо реакции от военного командования, примерно полтора десятка женщин на нескольких машинах въехали на территорию Луганской области Украины и добрались до Старобельска, где натолкнулись на российский военный конвой. Тот тоже ехал к мобилизованным.

Как рассказала жена одного из солдат, первоначальные сообщения о том, что он и его сослуживцы уже находились в Старобельске, не подтвердились - мобилизованные расположились на земле в одном из сел неподалеку, грелись у костров, еды у них, как утверждает женщина, не было.

Военная колонна забрала мобилизованных, родственницы поехали следом.

По словам собеседницы Би-би-си, военные пообещали, что теперь с новыми солдатами все будет в порядке. Верить этим обещаниям или нет - курские матери и жены не знают.

Точный статус ушедших из-под обстрела мобилизованных непонятен. По словам жены одного из солдат, обвинений в дезертирстве им обещали не предъявлять, но какое-то разбирательство идет.

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На это время курские мобилизованные размещены в подвальном помещении, в тепле, накормлены.

"Им дали покушать, дали таблетки, все нормально. Сказали, что положат в госпиталь. Говорят-то все красиво, но верить этому или нет, мы не знаем, - рассказала одна из жительниц Курска. - Но задачу отвести их подальше от огня мы выполнили. Потом все ребята будут отзваниваться, посмотрим, пока мы больше ничего не знаем".

"После того как я столько дней лежал в окопе и прятался под трупами, подвал - это царские условия", - сказал ей один из мобилизованных.

По словам собеседницы Би-би-си, солдаты подавлены. "Ребята наши такие поседевшие, такие постаревшие, глаза у них пустые, они никому не верят. Когда мы остановились, они сказали: не поверите, как мы рады увидеть 46-й регион [автомобильные номера Курской области]. Они смотрят на нас, ждут помощи, а мы помочь ничем не можем", - рассказала она.

Родственники мужчин из другой группы мобилизованных, ушедших из-под артиллерийского обстрела на прошлой неделе в выходные, говорят, что ситуация не изменилась и их родные не могут вернуться в расположение части, так как путь назад им преграждают российские блокпосты.

Эти мобилизованные (около 15 человек) продолжают оставаться в одном из населенных пунктов около линии огня, живут в брошенных домах.

Жена одного из мобилизованных рассказала, что муж и его сослуживцы подумывают о том, чтобы вернуться в часть и заключить трехмесячный контракт в расчете на то, что в статусе контрактников их на передовую не бросят. Чем подкрепляются такие предположения, она не объяснила.

Президент России Владимир Путин объявил о мобилизации 21 октября на фоне контрнаступательных операций армии Украины. В начале ноября Путин говорил, что мобилизованы 318 тысяч человек, из них 49 тысяч, по его утверждению, уже "выполняют боевые задачи".

Примерно столько же, согласно заявлению министерства обороны России, находятся в зоне боевых действий, но не на передовой. 1 ноября министр обороны Сергей Шойгу говорил о 87 тысячах - и тех, кто уже на передовой линии, и тех, кто только доставлен в районы боевых действий.