Вторая по величине криптовалютная биржа в мире FTX объявила о банкротстве

43 минуты назад

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Автор фото, Tom Williams Подпись к фото, Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид в пятницу ушел с поста генерального директора

Криптовалютная биржа FTX инициировала свое банкротство в США, пытаясь через судебную процедуру найти способ вернуть деньги клиентам.

В пятничном заявлении компании, опубликованном в "Твиттере", говорится, что FTX и ее дочерний фонд криптовалютной торговли Alameda Research, а также около 130 других компаний начали процедуру добровольного банкротства в соответствии с американским кодексом о банкротстве.

Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку, сказано в сообщении. Всего два месяца назад журнал Forbes оценивал состояние 30-летнего руководителя криптовалютного бизнеса примерно в 17 млрд долларов.

Криптовалютная биржа заявила о намерении начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов "на благо всех заинтересованных сторон во всем мире".

Это продолжение неприятностей, которые преследуют вторую по величине в мире криптовалютную биржу. Ранее на этой неделе ее клиенты спешили снять средства, поскольку ходили слухи о том, что FTX и другие фирмы, возглавляемые Бэнкманом-Фридом, находятся в шатком финансовом положении.

Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что его купит Binance - крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент. Binance отказался от сделки, после чего FTX - площадке для покупки и продажи цифровых токенов - пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам.

Свое решение Binance объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении FTX.

"Мне очень жаль, что так все получилось. Надеюсь, мы еще найдем способ выкарабкаться", - написал Бэнкман-Фрид в "Твиттере".

Криптовалютная торговая платформа, оказавшаяся под усиленным контролем со стороны регулирующих органов, изо всех сил пытается предотвратить крах, пишет агентство Рейтер.

Джон Джей Рэй III назначен новым руководителем компании, Бэнкман-Фрид, подав в отставку, пообещал способствовать упорядоченному переходу.