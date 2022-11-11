"Ускорить работу конвейера". Российские суды перестанут зачитывать приговоры полностью

20 минут назад

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Автор фото, Moscow City Court Press Office

Госдума на этой неделе одобрила в первом чтении поправки Верховного суда России в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). Они отменяют оглашение мотивировочной части приговоров в зале суда и удлиняют сроки рассмотрения жалоб на действия следователей и прокуроров. Юристы опасаются, что эти изменения могут приблизить российское судопроизводство к заседаниям троек в эпоху сталинского террора.

Поправки в УПК внес в Госдуму пленум Верховного суда России еще в 2017 году. Но тогда их раскритиковали юристы, в том числе из правового управления самого парламента, и проект заморозили на пять лет. Но сейчас депутаты неожиданно о нем вспомнили и 9 ноября приняли в первом чтении.

К рассмотрению забытых поправок Госдума приступила через день после отмены трансляций собственных пленарных заседаний.

Самая заметная поправка вносится в статью "Гласность": в зале суда больше не будет звучать мотивировочная часть приговоров. Понять, почему суд признал подсудимого виновным или оправдал, в момент вынесения приговора будет нельзя. Это осложнит возможность общественного контроля даже за открытыми судебными процессами.

Би-би-си рассказывает, в чьих интересах меняются правила работы уголовных судов в России и что об этом говорят эксперты.

"Мощный удар по гласности"

Сейчас судьи читают вслух только вводную и резолютивную части приговоров - без мотивировочной - по делам, которые рассматривались в закрытых процессах и связаны с преступлениями в сфере экономической деятельности, госизменой, терроризмом, диверсий и т.д. А также касающихся несовершеннолетних, унижения чести и достоинства, половой сферы и интимных отношений.

По всем остальным делам приговоры должны провозглашаться в зале суда в полном объеме. Это правило будет отменено, следует из одобренных в первом чтении поправок.

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"Оглашение приговора - это важнейшая гарантия гласности, публичности и транспарентности, без которых правосудие вообще не может считаться таковым, особенно по громким, с широким общественным резонансом делам", - сказал Би-би-си управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай.

Верховный суд объясняет, что чтение приговоров из-за большого числа подсудимых и эпизодов преступлений занимает до нескольких дней и даже недель - не все могут выдержать это стоя, как требует УПК. Почему нельзя исправить эту ситуацию разрешением слушать часть приговора сидя, непонятно.

"Довод о том, что подсудимым сложно неделю слушать приговор, не учитывает того, что им больше всего не нравится до этого месяцами и годами сидеть в СИЗО и ездить в перегруженных автозаках годами на судебные заседания, но это никого не беспокоит", - отмечает Тай.

Отмена обязательного провозглашения приговора в судебном заседании приведет к созданию "дополнительных возможностей манипулирования текстом приговора для всевозможных подгонок", уверен партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

Об этом предупреждала еще пять лет назад адвокат Анна Паничева. Она приводила в пример приговор по делу о неправомерном банкротстве, вынесенном архангельской судьей Натальей Чебыкиной. Защита тогда сравнила бумажный текст приговора с аудиозаписью оглашения в зале суда и обнаружила более 28 отличий, которые подтвердила экспертиза. Привлечь судью к ответственности тогда не удалось, ее даже повысили в должности, назначив зампредседателя суда, рассказывала адвокат.

Паничева входила в рабочую группу юристов, которые в 2017 году помогали Верховному суду готовить проект изменений в УПК. Она рассказывала, что члены группы, включая представителей Федеральной палаты адвокатов, преподавателей вузов и правоохранительных органов, не обсуждали эту поправку, а когда пленум Верховного суда ее неожиданно утвердил, единодушно выступили против.

Как отмечает Тай, еще один риск связан с тем, что у защиты могут появиться проблемы с получением копий приговоров. Только требование оглашать приговор полностью заставляет суд относительно быстро изготавливать его полный текст и передавать защите для обжалования, говорит адвокат.

Для журналистов и общественности текст приговора зачастую бывают доступен только в момент оглашения в зале суда. Публикуют их через месяц или позже (и то не всегда), а вместе с персональными данными зачастую исключают и другие важные сведения.

Участникам процесса отказ от оглашения полного текста приговора обещают компенсируют увеличением срока подачи апелляционных жалоб - с 10 до 15 дней. Клювгант считает, что это "никак не компенсирует мощный удар по гласности".

Скорый суд

Верховный суд в пояснительной записке обещает, что поправки позволят рассматривать уголовные дела "в разумные сроки".

Рассматривать дела в апелляции теперь тоже будут быстрее - суд сможет не давать оценку доказательствам или выбирать доказательства какой стороны, защиты или обвинения, он будет исследовать.

Эффективно обжаловать пороки обоснованности и мотивированности приговора при этом будет невозможно, опасается адвокат Клювгант.

По мнению Тая, поправки создают удобства суду и следствию, а не защите. Возможности высказать и объяснить свою позицию в суде (например, при обжаловании продления срока заключения обвиняемого под стражу) будут сведены к минимуму, отмечает он. Суды будут рассматривать дела, фактически опираясь только на письменные документы.

Еще одна резонансная поправка связана со сроком рассмотрения жалоб на действия следователей и прокуроров. Судьям втрое увеличат срок на подготовку таких дел - с пяти до 14 дней.

Клювгант говорит, что поправки "только усилят и без того масштабную волокиту при рассмотрении судами этих жалоб" - при том что смысл судебного контроля за действиями следователей и прокуроров заключается именно в оперативном восстановлении нарушенных прав.

Увеличение срока рассмотрения жалоб подозреваемых и обвиняемых уменьшит шансы на защиту подозреваемых и обвиняемых, поскольку даст следователям дополнительное время, чтобы оправдаться, отмечает Тай: "Следствие сможет доработать свою ранее необоснованную, поспешную, немотивированную позицию, "подлечив" ее новыми доказательствами".

"Упрощение всегда опасно"

Клювгант обращает внимание на то, что Госдума стала рассматривать законопроект пятилетней давности именно сейчас, когда "умы и внимание заняты преимущественно совсем другими проблемами".

Весь проект "пронизан стремлением облегчить "участь" судей, а вовсе не заботой об усилении конституционных гарантий и права граждан на справедливое судебное разбирательство, как это утверждается в пояснительной записке", уверен он.

О том же пять лет назад заявляли даже юристы правового управления самой Госдумы. В заключении к проекту Верховного суда они отмечали важность оглашения полного текста приговора для оценки его "законности, обоснованности и справедливости", и утверждали, что затягивание судебного контроля за действиями следователей и прокуроров может повлечь "невосполнимый ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства".

Сейчас думские юристы подготовили повторное заключение к тем же поправкам - прежние возражения из него исчезли.

В 2017 году член СПЧ адвокат Юрий Костанов напоминал, что "приговорами", состоящими из одной только резолютивной части, были протоколы заседаний троек и особых совещаний НКВД в эпоху сталинского террора. Сейчас то же самое сравнение привел в разговоре с Би-би-си другой адвокат, попросивший об анонимности: "Власти хотят упростить и ускорить работу уголовно-судебного конвейера, хотя казалось бы куда еще проще - семимильными шагами идут к печально знаменитым тройкам".

Верховный суд нацелен на ускорение и упрощение судопроизводства, но упрощение всегда опасно, сказала Би-би-си судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Она была среди членов СПЧ, в 2017 году выступивших против поправки об отмене оглашения полного текста приговоров - как "попытки легитимизировать произвол".

Сейчас 80% уголовных дел рассматриваются в особом порядке (предусмотренном в случае признания вины или сделки со следствием) - без судебного разбирательства. Как выразилась Морщакова, по принципу "Признал вину - иди в тюрьму". "В таких приговорах нечего и оглашать", - резюмировала она.

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