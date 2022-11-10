Сеть ресторанов KFC извинилась за поздравления клиентам в Германии с годовщиной "Хрустальной ночи"

Алекс Бинли

BBC News

25 минут назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, KFC принесла свои искренние извинения за неприемлемую рекламную рассылку в день памяти погромов

Сеть ресторанов быстрого питания KFC принесла извинения клиентам и общественности после того, как подписчикам в Германии пришла рассылка с призывом отметить годовщину "Хрустальной ночи" специальной сырной курицей.

Термином "Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" описываются события, произошедший в ночь с 9 на10 ноября 1938 года, когда в Германии прошли скоординированные еврейские погромы. В результате нападений под предводительством нацистов погибли более 90 человек, множество еврейских магазинов и синагог были разрушены. От этой даты нередко ведут начало Холокоста.

В среду, 9 ноября KFC разослала сообщение через свое мобильное приложение, где было сказано: "Сегодня день памяти "Хрустальной ночи"! Угостите себя дополнительным нежным сыром на хрустящей курочке. Уже сейчас на KFCheese!"

Менее часа спустя компания отправила клиентам новое сообщение, на этот раз с извинениями.

"Мы приносим свои глубокие извинения. Мы незамедлительно проверим все внутренние процессы, чтобы такого больше не повторилось. Пожалуйста, примите наши извинения за эту ошибку", - говорилось в заявлении KFC.

Обнако было уже поздно: рекламная рассылка и сама компания подверглись испепеляющей критике за крайнюю бестактность.

Kentucky Fried Chicken объяснила случившееся сбоем в системе автоматических уведомлений.

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В Германии очень серьезно относятся к годовщинам "Хрустальной ночи" - в стране проходит множество мемориальных мероприятий и дискуссий, что служит очередным напоминанием об уничтожении нацистами более шести миллионов евреев.

Реклама курицы в памятную дату вызвала бурю негодование не только в Германии.

Дэниел Шугарман, директор по связям с общественностью Совета депутатов британских евреев, назвал сообщение KFC совершенно отвратительным.

Далия Гринфельд, заместитель директора по европейским делам Еврейской антидиффамационной лиги, написала в "Твиттере": "Как можно так ошибиться с "Хрустальной ночью", KFC в Германии! Позор вам!"

В заявлении журналу Newsweek, KFC в Германии возложила вину за отправку бестактного сообщения на бот.

Представители ресторанной сети заявили, что причиной рассылки пуш-уведомлений стал полуавтоматизированный процесс, связанный с календарем памятных дат. По их словам, в систему были вписаны праздничные и памятные даты, отмечаемые в Германии, и далее алгоритм на их основе сам генерировал сообщения для подписчиков.

В четверг сеть вновь принесла извинения за "неумышленные, бестактные и неприемлемые сообщения" и отметила, что все рассылки в приложении KFC приостановлены на время, пока идет проверка системы.