Наступление ВСУ под Херсоном: украинские войска освобождают города, сообщается о стрельбе на переправе через Днепр. Что известно

час назад

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Автор фото, Getty Images

После того, как армия РФ под давлением украинских войск начала массово покидать правый берег Днепра в Херсонской области, Киев заявил об освобождении уже нескольких десятков населенных пунктов. При этом украинские военные говорят, что в самом Херсоне пока остается множество российских военнослужащих, которые будут покидать город еще в течение длительного времени. Тем временем в ночь на пятницу в прокремлевских и украинских телеграм-каналах появилось множество неподтвержденных сообщений о стрельбе по российским войскам, пытающимся пересечь Днепр.

Какие населенные пункты уже освобождены

Важнейший на данный момент город региона, вернувшийся под контроль Украины, - Снигиревка в Николаевской области. Этот населенный пункт расположен в Николаевской области, рядом с административной границей Херсонщины, и имеет стратегическое значение. Снигиревка была важным опорным пунктом российской армии, поскольку расположена на транспортном перекрестке и по сути открывает путь на Херсон.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские военные в Снигиревке

"Снигиревка - это Украина", - было сказано в сообщении в телеграм-канале Вооруженных сил Украины. Оно сопровождается кадрами, на которых видно, что в городе подняли украинский флаг.

В августе, после того как город и еще несколько населенных пунктов в регионе перешли под контроль российских военных, эту территорию административно "присоединили" к Херсонской области, чтобы потом оформить аннексию Россией.

Украинский генштаб в своей вечерней сводке пересказал слова командующего ВСУ генерала Валерия Залужного о том, что за последние сутки украинская армия освободила 12 населенных пунктов на Херсонщине и в Николаевской области. Генштаб уточнил, что они были освобождены на двух направлениях, по шесть на каждом.

Одно из этих направлений - Петропавловка-Новорайск (здесь имеется в виду продвижение с севера Херсонской области вдоль Днепра), а второе - Первомайское-Херсон, то есть с запада от Херсона.

Украинские военные говорят о продвижении в течение дня на семь километров вглубь прежде оккупированной территории.

Судя по опубликованным в четверг фотографиям и видео, в числе прочего поступили сообщения о занятии украинцами сел Качкаровка и Мыловое на берегу Каховского водохранилища. От Мылового по прямой по берегу - около 30 км до важного пункта, города Берислава, а оттуда - 8-10 км до Каховской ГЭС.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинский военный в населенном пункте Калиновское

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Эти сообщения официально не подтверждены, но в целом вписываются в общую картину, складывающуюся в последние два дня: россияне постепенно оставляют населенные пункты по периметру "своей" территории на правом берегу Днепра, а украинцы их занимают.

Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении объявил, что на юге страны украинская армия освободила уже 41 населенный пункт.

"Сегодня имеем хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках оборонной операции, которая идет, - уже десятки. Освобожден 41 населенный пункт", - сказал Зеленский. Президент не уточнил, за какое время освобождены эти населенные пункты.

Британский доброволец в украинской армии Мейсер Гиффорд опубликовал видео из освобожденной деревни, на котором местные жители со слезами радости встречают вошедших в деревню украинских военных и их сослуживцев-иностранцев.

"Что меня особенно поразило - это реакция жителей деревни. Когда мы освободили деревню, шли через эту деревню, реакция женщин, детей, стариков... - они выходили, обнимали нас, целовали нас, плакали...", - говорит Гиффорд в другом видео. Деревня предположительно находится на Херсонщине, но Гиффорд ее не называет.

Что говорят российские военные (украинцы им не верят)

Министерство обороны России события в Херсонской области комментирует довольно скупо. Представитель ведомства Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга подтвердил отвод войск, назвав его "маневром". "Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", - заявил Конашенков.

Автор фото, Reuters

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод российских войск из Херсона, оккупированного в первые дни вторжения, на левый берег Днепра. "Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", - приказал он Суровикину.

В последние два дня представители украинских войск неоднократно говорили, что не верят заявлениям армии РФ и подозревают, что на самом деле российские войска хотят заманить ВСУ в западню.

Пресс-атташе украинской группы войск на юге страны Наталья Гуменюк сказала в четверг вечером, что российская армия, по наблюдениям украинских военных, действительно частично уходит с правого берега Днепра, но часть подразделений пока остается.

"Можем констатировать, что они частично выводят свои вооружения и технику, действительно, на левом берегу оборудуют рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежи обороны, и наличие оружия и техники", - цитирует Наталью Гуменюк агентство Укринформ.

Пресс-атташе оперативного командования "Юг" украинской армии заверила, что украинские военные внимательно следят за перемещениями россиян, знают о возможности обманных маневров и готовы к любому повороту.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал агентству Рейтер, что вывод войск с правого берега Днепра, и в том числе из Херсона, займет у России не меньше недели. По словам Резникова, у России в Херсонской области - 40 тыс. солдат, и значительная часть из них находится в Херсоне и вокруг него на правом берегу.

"Это сложно - вывести эти войска из Херсона за пару дней. Неделя минимум", - сказал Резников, оговорившись, что предсказывать действия россиян не берется.

Сообщения о стрельбе на переправе

В ночь на пятницу с фронта стали поступать многочисленные, но пока не подтвержденные сообщения о том, что украинская армия открыла огонь по отступающим российским войскам, которые пытаются перебраться на правый берег Днепра.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские военные в окопах под Херсоном

Источники с обеих сторон публикуют видео, где в полной темноте слышны взрывы, и пишут, что это обстрел украинцами дороги по дамбе ГЭС в Новой Каховке, а также переправ в Херсоне и, вероятно, в других местах по Днепру.

Обе стороны также пишут, что российские военные ночью переправляются (некоторые пишут, что массово) через Днепр на лодках - опять-таки под обстрелом. Некоторые сообщения содержат намеки или даже прямые утверждения, что украинские части или по крайней мере передовые группы уже подошли вплотную к Херсону.

Военный эксперт Роб Ли, старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США и бывший американский морпех в своем "Твиттере" обращает внимание на сообщения прокремлевских "военных корреспондентов" об обстрелах переправ.

В числе прочего он цитирует пост в телеграм-канале "Архангел спецназа Z", в котором сказано: "Противник бьёт по переправам. Стреляет по сути в спину! Ночь будет очень тяжелая. Молимся за пацанов!". Позже в том же телеграм-канале появились сообщения, что "ситуация тяжёлая, но не настолько, как стали писать в сети". "Да там есть парни, кто еще не вышел, но потихоньку выходят и выходят успешно", - сказано в сообщении.