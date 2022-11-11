Нападение с ножом в Брюсселе: убит полицейский, дело расследует антитеррористическая полиция

48 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полицейские на месте происшествия

В четверг вечером около железнодорожного вокзала в Брюсселе было совершено нападение с ножом на сотрудников полиции. Один полицейский скончался от полученных ранений, еще один госпитализирован.

По данным бельгийских СМИ, нападавший получил огнестрельные ранения и позже умер в больнице. О мотивах нападения не сообщается, однако расследованием дела занимается полицейский отдел по борьбе с терроризмом.

"Мы будем координировать дело, потому что есть подозрение в том, что мотивы были террористическими. Следователям предстоит подтвердить или опровергнуть это", сказал официальный представитель полиции Эрик ван Дьюс.

Автор фото, T Thielemans Подпись к фото, Нападение произошло около Северного вокзала Брюсселя

Нападение на полицейских было совершено около Северного вокзала Брюсселя, когда они патрулировали улицы города. После происшествия на место прибыл еще один полицейский патруль, который "нейтрализовал" нападавшего, сообщают правоохранительные органы. Нападавший получил ранения ног и живота.

Один из местных жителей рассказал Би-би-си, что услышал пять или шесть выстрелов, которые прозвучали вскоре после нападения, около 19:15 по местному времени (18:15 по Гринвичу).

"Я возвращался с работы и говорил со своим папой по телефону, когда услышал пять или шесть выстрелов, - говорит свидетель. - Папа меня спросил, что происходит. Я ответил, что это наверное фейерверк. А он говорит: "Нет, это выстрелы". И сказал, чтобы я посмотрел, что происходит. Тогда я повернул голову и увидел, как люди бегут по улице посмотреть на происходящее. Я припарковал машину, чтобы тоже посмотреть. И увидел, что на земле лежит умирающий человек, увидел кровь и так далее... И тут мне стало страшно".

В 2016 году в Брюсселе произошло нападение джихадистов так называемого "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена в России и многих других странах мира), в результате которого было убито 32 человека. Три взрыва прогремели в брюссельском метро и аэропорту.