Давка в Сеуле: полицейский под следствием, судя по всему, покончил с собой

час назад

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Автор фото, Getty Images

Инспектор южнокорейской полиции по имени Чон, попавший под следствие в связи с давкой в Сеуле, которая привела к многочисленным жертвам, обнаружен у себя дома мертвым. Подозревают, что он покончил жизнь самоубийством.

Чона подозревали в том, что он совершил служебное преступление, прикрыв действия местной полиции, допустившей давку на Хэллоуин, в результате которой по последним подсчетам погибли 156 человек, 1956 получили травмы. В основном это все молодые люди.

Чон, служивший в отделе внутренней безопасности, был временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Его обвинили в том, что он приказал подчиненным удалить написанный еще до трагических событий аналитический отчет, в котором предупреждалось о возможной серьезной давке.

По данным местных СМИ, тело офицера обнаружили его родственники у него дома в Сеуле в пятницу утром. Полиция расследует обстоятельства его смерти.

Большинство погибших 29 октября отправились в сеульский квартала Итхэвон, знаменитый своими ночными клубами, чтобы отпраздновать первый после пандемии Хэллоуин. По некоторым данным, там собралось до 100 тыс. человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тысячи людей вышли в Сейле на улицы в знак протеста против действий полиции, допустившей трагедию. Они зажгли свечи в память о погибших

Первые тревожные звонки стали поступать в полицию около 18:30, за несколько часов до того, как произошла сама давка.

Власти утверждали, что той ночью в Итхэвоне было 137 полицейских, но этого оказалось ничтожно мало, чтобы справиться с многотысячным потоком людей.