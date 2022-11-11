"Херсон - это Украина!" Ликующие жители встречают входящую в город украинскую армию

11 ноября 2022, 15:12 GMT Обновлено 12 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Такое очевидно отредактированное фото появилось в соцсетях, включая телеграм-канал информагентства УНИАН. Оригинальный плакат гласил "Россия здесь навсегда"

Украинская армия вошла в черту города Херсона после эвакуации российских войск, следует из заявления украинской военной разведки, призвавшей остающихся в городе российских военнослужащих сдаваться в плен.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак пояснил в интервью Би-би-си, что на данный момент Херсон почти под полным контролем ВСУ.

В пятницу днем в соцсетях стали одна за другой появляться фотографии и видеозаписи, на которых жители Херсона встречают входящих в город бойцов Вооруженных сил Украины.

Судя по опубликованным кадрам, в центре города собрались сотни людей с украинскими флагами, которые качают служащих ВСУ на руках и скандируют "Херсон - это Украина!".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В Херсоне встречают ВСУ

Желто-голубое полотнище поднято и на постаменте перед зданием херсонской областной администрации, с которого еще в 2014 году был снесен памятник Ленину. Рядом с украинским флагом, на соседнем флагштоке, развевается звездно-синий флаг Евросоюза.

Факт вступления украинской армии в Херсон подтверждают официальные сообщения министерства обороны и военной разведки страны.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, - говорится в обращении Главного управления военной разведки Украины к российским военнослужащим. - Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены".

"Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен, - предупреждают авторы обращения. - У вас есть единственный шанс избежать гибели - немедленно сдаться в плен".

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря южной группировки украинских войск Наталью Гуменюк, занятие города будет происходить постепенно, без излишней спешки, так как командование ВСУ не исключает возможность проведения диверсий.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По словам пресс-секретаря, российские военнослужащие переодевались в гражданскую одежду на протяжении последних двух недель, так что в теории часть из них может по-прежнему находиться в оставленном городе.

"Из-за этого мы не спешим объявлять о наших успехах в других городах, на других направлениях", - объяснила Наталья Гуменюк. Она также заявила, что многие российские военные утонули а Днепре при попытке пересечь реку, однако никаких доказательств этих слов не привела.

Чуть позже оперативное командование группировки "Юг" объявило, что доступ в освобожденные в последнюю неделю населенные пункты Украины, в том числе и Херсон, ограничен до окончания проведения "стабилизационных мер" - в том числе и для журналистов, которых за нарушение запрета пригрозили лишать аккредитации.

После того, как российская армия под давлением украинских войск начала массово покидать правый берег Днепра в Херсонской области, Киев заявил об освобождении уже нескольких десятков населенных пунктов под Херсоном.

К утру пятницы у здания областной администрации был вывешен украинский флаг, а сильно пострадавший от обстрелов Антоновский мост, который до последнего времени все еще можно было перейти хотя бы пешком, выведен из строя окончательно: там полностью обрушились два пролета.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, впрочем, заявил, что отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра (который прокремлевские СМИ называют перегруппировкой) никак не поменяет статуса Херсонской области, которую по итогам наспех проведенного и не признанного в мире "референдума" Россия формально включила в свой состав.

"Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - заявил Песков журналистам.

На уточняющий вопрос Би-би-си, не считают ли в Кремле унизительным отступление из Херсона - единственного областного центра Украины, который россиянам удалось взять под контроль и удерживать несколько месяцев, - Песков ответил отрицательно.

Ранее украинские и западные военные заявляли, что вывод российских войск с правого берега Днепра потребует несколько дней, а то и недель. Министерство обороны России заявило, что к раннему утру пятницы вывело из Херсона всех военнослужащих и технику.

Как встречают ВСУ

Автор фото, ВИКТОРИЯ ПАВЛОВА

Вечером депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что ВСУ производят зачистку в Херсоне от остатков российских войск и призывают местных жителей не покидать свои дома.

Тем не менее в украинских телеграм-каналов расходятся видео с кадрами того, как украинских военных на улицах приветствуют и благодарят местные жители.

На одном из видео видно, как украинские военные устанавливают сине-желтое знамя на областном управлении полиции в Херсонской области.

На другом - передовую группу военных встречают овациями сотни горожан, собравшихся на главной площади города.

Автор фото, Константин Рыженко

Также появляются фото с пленными российскими военными. В украинском минобороны призвали оставшихся в городе россиян сдаваться.