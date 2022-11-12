Умер Кит Левен, гитарист и основатель группы The Clash

12 ноября 2022, 21:59 GMT Обновлено 29 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Кит Левен, один из основателей The Clash, а затем гитарист Public Image Ltd, умер в возрасте 65 лет, сообщил его близкий друг, писатель Адам Хаммонд.

По словам Хаммонда, Левен, скончавшийся в пятницу, был одним из самых влиятельных гитаристов всех времен.

Левен основал The Clash вместе с Миком Джонсом в 1970-х, но ушел до того, как они добились успеха.

Затем он присоединился к Public Image Ltd (PiL), пост-панк-группе, созданной Джоном Лайдоном после того, как он покинул Sex Pistols.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Левен (справа) на фото с Джоном Лайдоном в 1982 году

Хаммонд сказал, что его друг уже два года страдал раком печени, но его смерть была неожиданной.

"У него было так много планов - он занимался кучей дел", - сказал Хаммонд.

Левен только что закончил книгу о Public Image Ltd, написанную в соавторстве с Хаммондом, и работал над музыкой к ней.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выступление Левена в 2007 году

"Нет никаких сомнений в том, что Кит был одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен", - написал Хаммонд в "Твиттере".

"Кит стремился создать новую парадигму в музыке, и с помощью соавторов Джона Лайдона и Джа Уоббла ему это удалось. Его девятиминутное соло на гитаре в начале "Theme", первого трека на первом альбоме PiL, определило, какой должна быть альтернативная музыка".

"Многое из того, что мы слушаем сегодня, во многом обязано творчеству Кита. Мир стал темнее без его гения. Мой будет темнее без моего друга", - написал Хаммонд.

Другие музыканты тоже отдали дань памяти Левену. Еще один участник PiL, барабанщик Мартин Аткинс написал: "С грустью узнал о смерти Кита Левена. У нас бывали разные моменты. Со временем мы успокоились. А мое уважение к его уникальному таланту не исчезнет никогда".

"Спасибо за сообщения с соболезнованиями в связи со смертью Кита...Его смерть сильнее всего затронула его партнершу и семью", - написал бывший басист группы Джа Уоббл.

Также поддержку семье Левена выразил бывший гитарист Oasis и участник группы Ride Энди Белл. Звучание Левена на гитаре было "как будто в тебя из шланга под высоким давлением стреляли растертыми алмазами", - написал он.