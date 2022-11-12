Выборы в США: победа демократа в Аризоне уравняла шансы партий на преимущество в Сенате

54 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший астронавт Марк Келли в 2020 году получил кресло в Сенате, которое до своей смерти занимал республиканец Джон Маккейн

Демократическая партия - на шаг ближе к своей цели сохранить контроль над Сенатом: пресса прогнозирует победу демократа Марка Келли на промежуточных выборах в Аризоне.

Согласно прогнозу телекомпании Си-би-эс - американского партнера Би-би-си, - Келли обошел республиканского претендента в Сенат Блейка Мастерса.

Таким образом, кандидаты от обеих партий на данный момент завоевали по 49 мест в Сенате. Кто в итоге получит (или сохранит) контроль над верхней палатой, решится после объявления результатов голосования в Неваде, где подсчет еще продолжается, и в Джорджии, где в следующем месяце пройдет второй тур.

Если демократы выиграют хотя бы одну из двух оставшихся гонок, они сохранят контроль над верхней палатой Конгресса, так как ничья во время голосования сенаторов может быть разрешена вице-президентом США - демократом Камалой Харрис. Республиканцы все еще могут получить контроль над Палатой представителей США, подсчет голосов продолжается в нескольких округах.

Если республиканцы получат преимущество в одной или обеих палатах Конгресса, они смогут сорвать большую часть политических планов президента США Джо Байдена.

Итоги голосования также имеют особое значение для экс-президента США Дональда Трампа, поскольку от того, кто получит контроль над Палатой представителей, будет зависеть продолжение расследования о беспорядках в районе Капитолия 6 января 2021 года.

В ночь на субботу стало известно, что Трамп оспаривает в суде повестку о вызове в Конгресс для дачи показаний Специальному комитету, занимающемуся расследованием. Иск представителей Трампа, как ожидается, даст бывшему президенту необходимую отсрочку, чтобы дождаться роспуска комитета вместе с нынешним составом Палаты представителей.

Комитет может быть воссоздан в той или иной форме в зависимости от того, какая партия получит контроль над нижней палатой Конгресса.

Еще один удар по республиканцам

Аризона, где выигрывает демократ Марк Келли, считается одной из самых важных точек на политической карте США. Традиционно она была республиканским штатом, но в 2020 году здесь выиграл демократ Джо Байден - правда, с совсем небольшим преимуществом (меньше половины процентного пункта). Бывший президент Дональд Трамп пытался убедить сотрудников местной избирательной комиссии отменить результат голосования.

Инфляция здесь выше среднеамериканской; намного острее, чем в других штатах, стоит проблема миграции и безопасности (Аризона граничит с Мексикой). Кроме того, здесь очень очевидны последствия глобального потепления - штат страдает от засух и пожаров. Местные жители также не прекращают ожесточенно спорить о легальности абортов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Республиканца и кандидата в сенаторы от Аризоны Блейка Мастерса поддержал Дональд Трамп. Его проигрыш станет еще одним ударом по надеждам Республиканской партии на "красную волну", то есть разгром демократов, на этих выборах

Марк Келли уже является сенатором от Аризоны: он выиграл выборы в этом штате два года назад, когда там выбирали преемника умершему сенатору-республиканцу Джону Маккейну.

Соперник Келли, 36-летний бизнесмен Блейк Мастерс - верный сторонник Дональда Трампа. Он, в частности, повторяет за Трампом бездоказательные утверждения, что результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы.