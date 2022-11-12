Бэнкси опубликовал граффити на разрушенных российскими обстрелами зданиях в Украине
- Адам Дурбин
- BBC News
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Знаменитый британский мастер граффити, известный как Бэнкси, опубликовал в "Инстаграме", вероятно, свою последнюю работу - гимнастку на разрушенном здании в украинской Бородянке. Он поставил в социальную сеть три фотографии, но указал лишь местонахождение картины, не указав авторства.
В Киеве и окрестностях также были обнаружены еще два похожих граффити, что, возможно, означает, что этот неуловимый художник был в Украине.
Одна работа, также находящаяся в Бородянке, изображает мужчину-дзюдоиста, напоминающего Владимира Путина, которого бросает на татами маленький мальчик. Как известно, у президента России "черный пояс" по дзюдо. Надежных оснований утверждать, что автор этой картины - Бэнкси, пока нет.
Бородянка - поселок в Киевской области, в 48-ми километрах от столицы, подвергся массированным обстрелам в самом начале российского наступления. С февраля по апрель он был оккупирован российскими войсками.
После того, как Бородянка была отбита, туда отправился международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн. По его словам, разрушения от российских обстрелов там были самыми страшными, из всех, что он видел Украине к тому времени.
По словам нескольких свидетелей, российские войска пресекали попытки спасти выживших из разрушенных зданий, угрожая оружием тем, кто хотел это сделать.
Би-би-си также публиковала историю местного полицейского, который потерял шестерых членов семьи - мать, отца, брата, бабушку, жену и годовалую дочь - в результате одного из российских обстрелов Бородянки.
На третьей картине, которая, также, возможно, была сделана Бэнкси, изображена гимнастка, выступающая с лентой на краю зияющей дыры в стене здания в Ирпене.
Этот небольшой город, находящийся недалеко от Киева, как известно, стал местом массового убийства мирных жителей оккупационными российскими войсками.
Четвертая работа, которая также сделанная спрей-краской в фирменном стиле Бэнкси, изображает двух детей, сидящих на противотанковом заграждении, как на качелях. Ее обнаружили на бетонном блоке в Киеве.
Бэнкси - одним из самых известных художников в мире, но при он этом остается полностью анонимным.
Впервые он прославился своими граффити в английском Бристоле еще в начале 1990-х годов. Потом его работы появились в Париже, Нью-Йорке и Парк-Сити, в американском штате Юта. Его часто описывают как "неуловимого" и "скрытного". Между тем, у этого уличного художника-мистификатора - огромное количество поклонников, среди которых есть крупные знаменитости.